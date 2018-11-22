Школьные новости напоминают сегодня сводки с дешевого телешоу. Почему школа, авторитет которой был беспрекословным, превращается в место для разборок? Почему сегодня модно быть красивым и немодно быть героем? Свой взгляд на трудное детство - у уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

О том, что дети не должны бороться с непониманием взрослых

...Недавно ко мне целый класс пришел! Сами нашли адрес и пришли! Здесь, в Общественной палате, увидев такое количество детей, очень удивились. Что делать? Позвали ребят за стол, пили чай и разговаривали. Я была поражена, насколько это вдумчивые, глубокие и взрослые дети. Учитель, которого они любят, был уволен. Конечно, они хотели, чтобы им помогли вернуть педагога. Но за этим я услышала то, что звучало гораздо громче: непонимание и накопленная обида. Игнорирование детских запросов, конфликт и даже обращение в правоохранительные органы. И при этом до сих пор не было встречи с администрацией школы. Дети рассказывали о традициях учебного учреждения, о том, что пришло новое руководство, которое их совершенно не слышит... Бороться за идею, которая тебе важна и дорога, - это важно, но, конечно, хотелось, чтобы детям как можно реже приходилось бы бороться с недопониманием взрослых.

У меня был неприятный разговор с руководством школы в Кургане. Там произошло ЧП - семиклассница стреляла в одноклассников из пневматического оружия. Я не нашла не то что непонимания ситуации, у руководства не было ни малейшего желания разобраться.

Сейчас мы работаем со случаем в Барнауле, когда ребенок пытался сам разобраться с проблемой, школа никак не отзывалась - в итоге неоднократные драки и агрессия в отношении этого ребенка чуть не закончились более серьезным конфликтом. Когда родители обратились к руководству школы, ничего, кроме игнорирования, не последовало в ответ. Сейчас по этому случаю мы направили обращение в региональную прокуратуру.

О том, что Макаренко не исчезли

В Хабаровском крае живет Александр Геннадьевич Петрынин, второй Макаренко. Он собрал детей, которые в конфликте с законом, с которыми никто не справляется, а этот замечательный человек выстроил свою работу так, что эти дети возвращаются к нормальной жизни.

С начала года более 700 детей выпали из окон. В Волгограде волонтеры вешали в подъездах плакаты "Ребенок в комнате - закрой окно"

Моя бабушка была педагогом, в моей жизни встречались потрясающие учителя, и я им благодарна... И нам сейчас нужны шаги от директора не только как от администратора-хозяйственника, а как от опытного руководителя детского коллектива, того, кто умеет быть медиатором, если это необходимо, видит возрастные и психологические особенности детей, динамику отношений в детском коллективе, то есть обладает многими, кроме хозяйственника, кадровыми компетенциями. Сегодня у общества очень большой запрос на воспитательный компонент. Порой дети проводят в школе время до вечера. Я своих провожаю в семь утра, и в восемь вечера они порой возвращаются домой.

О буллинге и его причинах

Когда был проведен опрос на наличие буллинга в школах, дети говорят, что есть, а взрослые считают, что нет. Порой для детей ситуация более болезненна, чем кажется взрослым.

Почему эти ситуации повторяются. С одной стороны, не хватает психологов. С другой стороны, происходит нарушение связи между семьей и школой и, как ни странно, нарушение связи между школой и учеником. Общение ограничивается регламентом, выдачей знаний.

Мы предложили Рособрнадзору разработать мониторинг воспитательных программ в школах... Должно быть единство двух процессов - обучения и воспитания. Но успешное решение в воспитательных вопросах часто зависит от личности, от внутреннего потенциала. Как его измерить? Тестированием? Прописать четкие должностные инструкции? Но ведь очень важно, какой человек рядом с ребенком.

О детях, выброшенных из транспорта на мороз

Кондукторы высаживают ребенка из автобуса - зимой, вечером, в незнакомом месте. Мы направили обращение в минтранс с предложениями, как предотвратить и не допустить подобных случаев. Хорошо, если бы мы знали и о случаях, когда ребенка не высадили или когда рядом оказались взрослые, которые взяли бы его за руку и спросили - сколько тебе нужно? Я сейчас за тебя заплачу и ничего за это не возьму. И это был бы урок. Для всех.

О детях-героях

Недавно президент сказал, что сегодня мало говорят о героях, которые вели бы за собой молодых. Эта фраза прозвучала, когда я была в Керчи, в реанимации, встречалась с ребятами. Один мальчик рассказывал, как у него на руках умер друг, который бежал в здание, где должна была взорваться бомба, а он бежал туда, чтобы вытащить детей, которые еще были живы. Разве это не герои? А учительница из Перми, которая защищала детей, заслонив собой от мальчика с топором... Я приехала к ней в больницу в тот момент, когда ее состояние было критическим. И какие здесь должностные инструкции могут быть? Кто об этом знал заранее? Но эта личная жертвенность, безусловно, есть в каждом из нас. Но нам важно работать над тем, чтобы таких подвигов никому не пришлось совершать.

О том, что 700 детей выпали из окон

С начала года более 700 детей выпали из окон. Они не болели, не были жертвой преступления, ДТП... Сегодня у нас есть несколько предложений... Одно из них - разработка специальных механизмов для окон, дешевых и доступных. Они обязательно должны быть в наличии у организаций, которые занимаются продажей и установкой оконных конструкций. И обязательно должны быть рекомендованы семьям, в которых есть маленькие дети. Родители должны быть более внимательными. Кроме этого, должна быть информационная политика - нужны ролики соцрекламы, приуроченные к определенному времени года, должны быть заранее начаты информационные кампании. В Волгограде волонтеры ходили с рупорами и вешали в подъездах плакаты "Ребенок в комнате - закрой окно".

О пожарах, в которых гибнут дети

Страшная ситуация с пожарами, в которых гибнут дети. Мы анализировали статистику. И тенденция увеличения, увы, есть. Открываешь сводки - сгорели двое, трое. В Кемерове - шестеро детей! Там уже которая семья горит, это недопустимая ситуация. На днях мы встречались с министром МЧС Евгением Зиничевым. На этой неделе прошло селекторное совещание, обсуждали, как исправить ситуацию. Среди наших предложений - инвентаризация (поиск неполадок с печным отоплением или газовым оборудованием) во взаимодействии с социальными службами, установка датчиков дыма и помощь семьям, которые не могут решить эти проблемы сами.

Еще одно предложение - обучение детей поведению в пожароопасной ситуации. Я специально ходила на форум, где ребята обменивались опытом, как спасать себя и других. Нашу летнюю акцию "Безопасность детства" волонтеры сами не захотели прекращать. За лето, к примеру, было найдено 42 тысячи нарушений на детских объектах. Мы отремонтировали площадки, на которых дети ломали ноги-руки, придумали охрану объектов недостроя, куда дети регулярно попадали...

О сиротстве и усыновлении

Как измерить благополучие ребенка? Сейчас мы разрабатываем так называемые критерии "качества детства". К примеру, показатели сиротства. Если мы говорим о том, что много детей передается в приемные семьи, то тогда не должно быть возвратов или они должны быть минимальными. А для этого должна быть развита инфраструктура, должны быть специалисты, помогающие приемной семье, качественные инструменты диагностики.

О том, что вдохновляет детского омбудсмена

Двигаться вперед мне помогает разрешение проблемной ситуации до конца. Иногда для этого нужен целый комплекс мер - законодательные, организационные, информационные. Мне кажется, если со всех сторон работать, результаты будут. А когда бывают результаты - это победа.

Кстати

Одна девочка на форуме предложила провести уроки добра в школах. Это предложение переродилось во всероссийскую акцию "Класс доброты". Там есть возможность увидеть героев. Например, я знаю мальчика, который делает поделки, продает их и на эти деньги покупает подарки малообеспеченным семьям. Сейчас он печенье печет! И просит маму с отчимом разносить его по детдомам.