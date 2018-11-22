Для болельщиков Евро-2020 введут безвизовый въезд в РФ

Иностранные зрители матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года смогут приехать в Россию без виз. Эта и другие нормы содержатся в пакете законопроектов , который Госдума приняла в первом чтении.

В Россию можно будет приехать по документам, удостоверяющим личность. Эта норма, связанная с использованием паспорта болельщика, применялась в ходе проведения в РФ чемпионата мира по футболу в 2018 году, и власти признали ее успешной.

Документом также предлагается разрешить бесплатный проезд в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении, а также электричками по маршрутам УЕФА. Это распространяется и на проезд в метрополитене с 00 часов дня проведения матча УЕФА Евро-2020 до 12:00 следующего дня.

В поправках кабмина, кроме того, говорится об освобождении от уплаты налогов и сборов в связи с подготовкой и проведением в России чемпионата Европы по футболу.

Законопроект также вводит государственное регулирование стоимости гостиничного обслуживания, для чего предлагается провести классификацию гостиниц Санкт-Петербурга.

Кроме того, регулируются вопросы ввоза иностранной валюты, имущества, вопросы реализации входных билетов на стадионы, а также безопасности и транспорта.

На стадионе "Санкт-Петербург" пройдут 3 групповых и один четвертьфинальный матчи. А в целом же мероприятие пройдет в 12 странах.