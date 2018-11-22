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Экс-форвард "Челси" Дрогба вступился за Моуринью 15:16
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22.11.2018 15:16
Рубрика: Спорт

Экс-форвард "Челси" Дрогба вступился за Моуринью

Текст: Виктория Сорокина
Фото: AP Photo/Chris Carlson Фото: AP Photo/Chris Carlson
Фото: AP Photo/Chris Carlson

Бывший нападающий лондонского "Челси" Дидье Дрогба вступился за португальского специалиста Жозе Моуринью, под руководством которого ивуариец выступал за "синих".

Фото: AP Photo/Dave Thompson
Руни: Моуринью вынудил меня уйти из "Манчестер Юнайтед"

После поражения от "Манчестер Сити" 1:3 на Моуринью, тренирующего теперь "Манчестер Юнайтед", обрушился очередной шквал критики. Сейчас "красные дьяволы" опустились на восьмую строчку в турнирной таблице. Однако Дидье Дрогба уверен, что Моуринью по-прежнему имеет шанс привести "Юнайтед" к титулу: "Он пытается изменить свой подход, и это то, что делают лучшие тренеры, когда что-то не работает".

Кроме того, Дрогба убежден, что будь Моуринью тренером "Ман Сити", то смог бы превзойти рулевого "горожан" Хосепа Гвардиолу, который в прошлом году выиграл титул с рекордным количеством очков (100). "МЮ" тогда занял второе место, набрав 81 балл.

- Я думаю, если бы Моуринью возглавил " Манчестер Сити ", он выиграл бы лигу дважды, даже трижды, - приводит слова нападающего Skysports.

Моуринью выиграл Английскую премьер-лигу три раза, тренируя "Челси". Но с "Манчестер Юнайтед", в который он пришел в 2016 году, португальцу пока не удается повторить этот успех.

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