Эксперт: "Газпром" может расширить маршрут "Турецкого потока"

"Газпром" может расширить список стран, через которые пройдет газопровод "Турецкий поток".

Пока же, по сообщению "Коммерсанта", российская компания определилась только с четырьмя странами: Болгария , Сербия, Венгрия и Словакия.

"Но есть факты ведения переговоров между РФ и другими странами восточной Европы, которые ранее уже отказавшись от проведения газопровода, все-таки снова готовы обсуждать существенные условия транзита российского газа в страны Европейского Союза и не только, - рассказал "Российской газете" Роман Блинов, руководитель аналитического департамента компании "Международный финансовый центр". - Эти страны готовы инвестировать свои средства в инфраструктурные проекты на своих территориях совместно с "Газпромом".

Напомним, что поступать газ в Болгарию и Сербию сможет уже с 2020 года. Венгрия получит доступ к российским углеводородам в 2021 году, и Словакия - во второй половине 2022 года.