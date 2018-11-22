Forbes составил рейтинг директоров-капиталистов 2018 года

Издание Forbes ответило на вопрос, может ли наемный управленец в нашей стране стать миллиардером и составило рейтинг директоров-капиталистов. Порог входа в него - 4,2 миллиона долларов.

Лидером стал бывший президент "Сибура", зампредседателя совета директоров Александр Дюков. Доля его акций холдинга оценивается 729 миллионов долларов. За ним следует председатель правления этого же холдинга Дмитрий Конов, пакет которого оценен в 639 миллионов долларов.

Третье место - у члена совета директоров и бывшего генерального директора "Еврохима" Дмитрия Стрежнева. Его пакет акций оценивается в 623 миллиона долларов.

Четвертое место занял гедиректор СУЭК Владимир Рашевский с 430 миллионами долларов. И пятое - генеральный директор USM Management Иван Стрешинский и его 402 миллиона долларов.

Всего в рейтинге 20 участников. В него вошли руководители компаний, владеющие акциями этих же предприятий.