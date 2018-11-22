Француз пересечет Атлантический океан в пластиковой бочке

Впервые в мире французский путешественник, 71-летний Жан-Жак Савин, планирует пересечь Атлантический океан и достичь Америки в специальной оборудованной пластиковой бочке, рассчитывая лишь на волю волн и ветра, сообщает газета The Times.

Подготовительные и строительные работы проводились на верфи в Аресе вблизи бухты Аркашон на западном побережье Франции. Старт рекордному заплыву будет дан двадцатого декабря с Канарских островов. "Я полностью отдамся стихии. Рассчитываю, что через три месяца подводное течение принесет меня в район Барбадоса или Гваделупы на Карибских островах", - поделился своими смелыми планами Савин.

Совершить рискованное путешествие его подвигла книга французского врача Алена Бомбара о плавании через Атлантический океан на надувной лодке в 1952 году. Смельчак питался лишь планктоном и рыбой, чтобы выжить в суровых условиях. "Я бы не отважился составить компанию Бомбару. Поэтому подготовился к испытанию более основательно", - комментирует Савин.

По его словам, конструкция бочки, которая составляет 3 метра в длину и 2,1 метра в высоту и весит 450 килограммов, выдерживает большие нагрузки. Корпус для прочности покрыт фанерой с искусственной смолой, на нем смонтирована солнечная батарея.

Несмотря на малые размеры, внутри поместились спальное место, кухонный уголок, столик, емкость для хранения воды и продуктов, осталось еще немного пространства, в котором можно стоять в рост. В полу размещен иллюминатор, который, как утверждает путешественник, будет его "природным телевизором". В любое время можно наблюдать за морской живностью.

Савин рассказал, что родственники и друзья отговаривали от опасного мероприятия. Некоторые считают, что у него не все в порядке с головой. Однако бывший парашютист и участник спортивных состязаний по триатлону уверен в своих силах. Жан-Жак намерен частично окупить расходы на путешествие за счет сотрудничества с французским исследовательским институтом, который изучает морские подводные течения и способность человека длительное время находиться в одиночестве.