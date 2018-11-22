"Газпром" выбрал маршрут поставок газа по "Турецкому потоку"

"Турецкий поток" пройдет через Болгарию, Сербию, Венгрию, Словакию. "Газпром" уже начал процедуру бронирования новых трубопроводов там. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Отмечается, что поставки "голубого топлива" в Сербию и Болгарию могут начаться в 2020 году, в Венгрию - в 2021 году, а это значит, что уже с 2022 года от транзита газа через Украину можно будет отказаться. Фактически, это маршрут "Южного потока", который был заморожен в 2014 году. И придраться к этому проекту трудно, поскольку он соответствует законодательству Евросоюза.

Тем временем, в "Газпроме" эту информацию пока не прокомментировал и официально не объявлял о маршруте продолжения "Турецкого потока".