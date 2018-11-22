Генпрокуратура выявила хищения 327 млн рублей в Госфильмофонде

После прокурорских проверок, выявивших нецелевое расходование Госфильмофондом 327 миллионов рублей, возбуждены два уголовных дела. Об этом во время трансляции канала надзорного ведомства "Эфир" сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Первое уголовное дело относится к событиям с августа 2014 по декабрь 2017 года. Прокурорами был установлен факт нецелевого использования 325 миллионов рублей, полученных Госфильмофондом на реализацию государственных программ. По словам Куренного, эти деньги неправомерно были направлены на капитальный ремонт кинотеатра "Россия" в Саранске, который не входил в имущественный комплекс Госфильмофонда. При этом, по его словам, подрядчику были выплачены 9 миллионов рублей за невыполненные работы.

Второе нарушение относится к 2017 году, когда должностные лица Госфильмофонда приняли невыполненные работы на 2 миллиона работы по ремонту и обслуживанию пожарной сигнализации и систем пожаротушения. Причем в здании, в котором проводились работы, в том числе находился кинотеатр, и оно отнесено к объектам второго класса опасности. По словам Куренного, там была создана реальная опасность для жизни людей.

В итоге по этому факту следственным отделом по городу Домодедово ГСУ СК по Московской области 24 мая были возбуждены два уголовных дела по статье о мошенничестве - в отношении подрядчиков, и по халатности - в отношении должностных лиц Госфильмофонда.