Генпрокуратура выявила хищения 327 млн рублей в Госфильмофонде

Новости

В Петербурге продемонстрируют широкие возможности контрабаса 15:28
На Сахалине дачников начали выселять хозяева горнолыжной базы 15:27
В Кремле назвали возможную дату пресс-конференции Путина 15:22
Видео: Дудь снял фильм про Олега Табакова 15:20
Chery возобновила импорт Tiggo 3 в Россию после провала краш-теста 15:19
На аэродроме Бельбек сдали новую взлетно-посадочную полосу 15:18
25 пострадавших в керченском колледже выписаны из больниц Крыма 15:17
Экс-форвард "Челси" Дрогба вступился за Моуринью 15:16
В Югре найдены тела пропавших пассажирок снегохода 15:04
На МКС нашлись дискеты 20-летней давности 15:03
В Британии на девять месяцев арестовали щенка за укус полицейского 15:02
Toyota Camry стала бестселлером 15:01
Путин призвал делать умные и высокоточные ракеты и боеприпасы 15:00
Инфантино не исключил проведения матчей ЧМ-2022 за пределами Катара 14:58
Суд заочно арестовал девятерых сирийцев за убийство российского пилота 14:57
Иран сообщил о захваченном суперсовременном беспилотнике США MQ-9 Reaper 14:54
Названы даты выхода следующих фильмов по вселенной Человека-паука 14:54
В России представили новый мультсериал "Фееринки" 14:50
Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за боспорской усадьбы 14:50
Глава МИД Японии встретится с Лавровым для обсуждения мирного договора 14:44
В Омске проверят школу, где в чай учеников выжимали грязные тряпки 14:42
От рака умер еще один участник группы LFO, актер и певец Дэвин Лима 14:39
Беспилотники будут следить за трафиком на всех дорогах Москвы 14:35
Помощница Валдиса Пельша рассказала, как он попал в больницу 14:30
ЕС и Британия согласовали проект декларации об отношениях после Brexit 14:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Фантастический маневр Су-57 показали на видео
Фантастический маневр Су-57 показали на видео
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
22.11.2018 15:16
Рубрика: Происшествия

Генпрокуратура выявила хищения 327 млн рублей в Госфильмофонде

Текст: Иван Егоров
После прокурорских проверок, выявивших нецелевое расходование Госфильмофондом 327 миллионов рублей, возбуждены два уголовных дела. Об этом во время трансляции канала надзорного ведомства "Эфир" сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Первое уголовное дело относится к событиям с августа 2014 по декабрь 2017 года. Прокурорами был установлен факт нецелевого использования 325 миллионов рублей, полученных Госфильмофондом на реализацию государственных программ. По словам Куренного, эти деньги неправомерно были направлены на капитальный ремонт кинотеатра "Россия" в Саранске, который не входил в имущественный комплекс Госфильмофонда. При этом, по его словам, подрядчику были выплачены 9 миллионов рублей за невыполненные работы.

Генпрокуратура возбудила три дела по нарушениям при реставрации БДТ

Второе нарушение относится к 2017 году, когда должностные лица Госфильмофонда приняли невыполненные работы на 2 миллиона работы по ремонту и обслуживанию пожарной сигнализации и систем пожаротушения. Причем в здании, в котором проводились работы, в том числе находился кинотеатр, и оно отнесено к объектам второго класса опасности. По словам Куренного, там была создана реальная опасность для жизни людей.

В итоге по этому факту следственным отделом по городу Домодедово ГСУ СК по Московской области 24 мая были возбуждены два уголовных дела по статье о мошенничестве - в отношении подрядчиков, и по халатности - в отношении должностных лиц Госфильмофонда.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Генпрокуратура
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Суд заочно арестовал девятерых сирийцев за убийство российского пилота
Госдума "заморозила" накопительную часть пенсии до 2021 года
В России прокомментировали заявления СМИ о "борщевичном бедствии"
Эксперт оценил предложение ГИБДД приравнять ряд лекарств к алкоголю
Помощница Валдиса Пельша рассказала, как он попал в больницу