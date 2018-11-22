Глава ПФР: Закон об ИПК снимет вопросы по накопительной пенсии

Закон об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) окончательно поставит точку в вопросе накопительной части пенсии. Такой прогноз высказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

"Сейчас тариф страховых взносов - 22% и 10% сверх предела зафиксирован на постоянной основе. Отчисления в накопительную часть по-прежнему заморожены, их продлили до 2021 года, имея в виду, что, наверное, в следующем году будет закон об ИПК, который в связке с этой нормой и даст возможность поставить точку в этом вопросе", - отметил Дроздов, слова которого приводит агентство ТАСС.

До конца года Министерство финансов должно вынести на публичное обсуждение доработанный законопроект об индивидуальном пенсионном капитале. Концепция реформы была разработана в 2016 году - ее презентовали на первом Московском финансовом форуме.

Она подразумевает, что взносы на накопительную пенсию вместо работодателя будет делать сам работник, отчисляя процент от своей зарплаты. По замыслу Минфина и Банка России с помощью новой системы граждане смогут обеспечить себе достойную прибавку к государственной пенсии. Ее самой изменения при этом не коснутся.