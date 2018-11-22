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22.11.2018 10:58
Рубрика: Спорт

Гол Малкина помог "Питтсбургу" крупно обыграть "Даллас"

Текст: Данила Жиляев
Минувшей ночью в НХЛ состоялись очередные матчи регулярного чемпионата. "Питтсбург" одержал победу над "Далласом" со счетом 5:1.

Автором одной из шайб стал российский нападающий "пингвинов" Евгений Малкин - любопытно, что он отличился при численном большинстве, которое его команда получила благодаря удалению форварда "Далласа" Александра Радулова. В общей сложности в этой игре он дважды бросал по воротам, проведя на льду 16 минут и 47 секунд.

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Отметим также, что Евгений набирает очки уже в пятой игре подряд. В нынешнем сезоне на его счету теперь 28 очков (8+20), он является лучшим бомбардиром своей команды в текущем розыгрыше "регулярки".

В другом матче "Вашингтон" на своем льду обыграл "Чикаго" со счетом 4:2. Ассистентский балл записал в свой актив капитан "столичных" Александр Овечкин.

Один из самых результативных матчей дня состоялся в "Тампе", где местные "молнии" крупно обыграли "Флориду" - 7:3. В успехе хозяев была велика заслуга россиянина Никиты Кучерова, который забросил одну из шайб, а также сделал две результативные передачи.

Фото: AP Photo/Frank Franklin II
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С аналогичным счетом на выезде "Колорадо" переиграл "Лос-Анджелес". У гостей блистал вратарь Семен Варламов, отразивший 32 броска, кроме того, шайбой отметился защитник Никита Задоров. Форвард "Эвеланш" Владислав Каменев также стал автором гола, добавив к этому результативный пас.

А вот для форварда "Лос-Анджелеса" Ильи Ковальчука игра не сложилась, как не складывается пока и сезон в целом. В прошедшей игре российский нападающий заработал двухминутный штраф, и это большинство "Колорадо" реализовал. Кроме того, Илья закончил матч с коэффициентом полезности "-2" и по этому показателю делит звание худшего игрока команды с защитником Дионом Фанефом - в нынешнем сезоне суммарный коэффициент полезности обоих игроков составляет "-10".

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