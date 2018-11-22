Российский гонщик Сергей Сироткин пропустит следующий сезон "Формулы-1".

В четверг "Уильямс", за который Сироткин выступает в этом чемпионате, объявил о подписании контракта с поляком Робертом Кубицей, который в сезоне-2018 числился резервным пилотом команды. Кубица стал напарником британца Джорджа Расселла.

В других командах "Формулы-1" свободных мест также не осталось.

- Это был очень длинный и трудный год, у меня не всегда все получалось так, как я бы хотел. Я продолжал работать, отдал все силы и вложил всю свою душу, чтобы добиться заслуженного результата. И признаться честно, я считаю, что в данных обстоятельствах мы справились достойно, - прокомментировал новость в соцсетях Сироткин.

В текущем чемпионате "Формулы-1" осталось лишь Гран-при в Абу-Даби. В личном зачете Сироткин занимает последнее, 20-е место, набрав одно очко. Его лучшим результатом стало 10-е место в Бельгии.