Госдума обязала обеспечивать голосование избирателей под домашним арестом

Участковые комиссии должны будут обеспечивать возможность участия в голосовании избирателям, которые находятся под домашним арестом. Закон об этом принят окончательно.

Сейчас участковая комиссия должна обеспечивать возможность участия в голосовании вне помещения для голосования избирателям, которые находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. Однако законодательно не учитываются случаи нахождения под домашним арестом. Такие избиратели, говорится в пояснительной записке, обладают активным избирательным правом в полном объеме, однако фактически реализовать его не могут. Новый закон исправляет эту ситуацию.

Документ вступит в силу со дня его официального опубликования.