Госдума "заморозила" накопительную часть пенсии до 2021 года

Госдума окончательно приняла закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2021 года.

Эта норма касается только тех, кто моложе 1967 года рождения и добровольно подал заявление в ПФР о формировании накопительной пенсии.

Отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему закону, такая норма действует до 2020 года.

Закон продлевает "заморозку" отчислений накопительной пенсии еще на год. При этом, как отмечается, Пенсионный фонд России должен учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.

Напомним, что взносы на накопительную пенсию "замораживаются" с целью стабилизировать бюджет Пенсионного Фонда. "Заморозка" накопительных пенсий ни в коем случае не является изъятием средств. При расчете будущих пенсий накопленные за период действия моратория средства страховых взносов будут учтены и проиндексированы.

В сопроводительных материалах указано, что реализация закона позволит уменьшить трансферт из федерального бюджета в ПФР в 2021 году на 609,1 млрд рублей. Как ранее заявлял глава Минтруда Максим Топилин, мораторий на формирование средств пенсионных накоплений, действующий с 2014 года, сэкономил российскому бюджету порядка 2 трлн рублей.

Это вынужденная мера, и продление заморозки пенсионных накоплений позволит обеспечить устойчивость солидарной пенсионной системы на предстоящие три года, заявила член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина.