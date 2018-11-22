Инфантино не исключил проведения матчей ЧМ-2022 за пределами Катара

Катар готовится принять матчи чемпионата мира по футболу 2022 года. Между тем, стало известно, что ряд игр турнира может пройти за пределами государства - об этом рассказал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

По его словам, подобное возможно, если будет принято решение расширить число участников мирового первенства в Катаре до 48 - пока что предполагается, что их будет 32, а увеличится эта цифра уже к ЧМ-2026 в Канаде, Мексике и США. В конце октября Инфантино сообщил, что намерен обсудить с Катаром возможность увеличить количество команд чемпионата мира до 48.

"В Катаре есть восемь стадионов, страна готовится принять на чемпионате мира 32 команды. Не нужно быть Эйнштейном, чтобы понимать, что организовать турнир из 48 команд на восьми стадионах уже проблематично, - сказал Инфантино, чьи слова приводит The Guardian. - Потому, вероятно, мы будем искать возможность провести ряд игр за пределами страны. Безусловно, это сопряжено с трудностями, и мы будем их решать".

Джанни также высказался о непростой политической ситуации и отношениях между Катаром и граничащими с ним странами. Глава ФИФА подчеркнул, что футбол может помочь хотя бы на время забыть о трениях.

"Футбол помогает строить мосты, что мы увидели на примере ЧМ-2026, который проведут три страны, которые, я полагаю, имеют не лучшие политические или дипломатические отношения. Но футбол, как мы все знаем, творит чудеса, - заявил Инфантино. - Очевидно, отношения Катара с соседними государствами - фактор, который усложняет ситуацию. С другой стороны, даже несмотря на это, когда речь заходит о футболе, между людьми начинается диалог".