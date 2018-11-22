Иран сообщил о захваченном суперсовременном беспилотнике США MQ-9 Reaper

В распоряжении иранских вооруженных сил имеется несколько "трофейных" разведывательных дронов США, включая суперсовременный американский беспилотник MQ-9 Reaper. Об этом рассказал командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) ИРИ бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде.

"Беспилотник MQ-9 Reaper состоит на вооружении всего нескольких стран, таких как США, Нидерланды, Испания, Франция, Индия и Италия. Американцы неоднократно использовали дроны этой модели в операциях в Ираке и Афганистане", - цитирует генерала агентство Tasnim.

При этом он не стал уточнять, при каких обстоятельствах беспилотник оказался у иранских военных. Хаджизаде также отметил, что образцы "трофейных" американских дронов, имеющихся в распоряжении КСИР, служат образцами для создания иранских прототипов.

Напомним, в декабре 2011 года на западе Афганистана пропал новейший на тот момент американский стелс-беспилотник RQ-170 Sentinel. Через несколько дней этот аппарат без видимых повреждений был показан по иранскому телевидению.

Тогдашний президент США Барак Обама обратился к властям с просьбой вернуть дрон, но Тегеран ответил отказом. Иран заявил о планах скопировать RQ-170 и запустить в производство аналог собственной разработки.