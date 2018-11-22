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22.11.2018 18:38
Рубрика: В мире

Юг и Север Кореи соединили дорогу, разделенную в течение 65 лет

Текст: Олег Кирьянов (Чхунчхон)
Юг и Север Кореи продолжают двигаться навстречу друг другу как в прямом, так и переносном смыслах в целях улучшения двусторонних отношений. Сегодня военные двух стран соединили грунтовую дорогу, которая была разделена межкорейской границей в течение 65 лет. Одновременно Сеул и Пхеньян намерены продолжить сотрудничество по части соединения и железных дорог.
Фото: Минобороны Южной Кореи Фото: Минобороны Южной Кореи
Фото: Минобороны Южной Кореи
Фото: Олег Кирьянов/РГ
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Работы по соединению грунтовой дороги прошли 22 ноября в районе ДМЗ, недалеко от местечка Чхорвон, что в 90 км к северо-востоку от южнокорейской столицы. "Республика Корея проложила 1,7 км пути, северокорейская - 1,3 км", - заявили в министерстве обороны РК. Необходимость в этом появилась в связи с совместными работами по поиску останков тех, кто погиб в этом регионе во время Корейской войны 1950-53 гг. В этих местах более 60 лет назад шли ожесточенные бои. Сейчас Чхорвон - это небольшой населенный пункт и уезд в Южной Корее, а до разделения Корейского полуострова в этих местах был достаточно большой город. Однако ожесточенные бои практически сравняли его с землей, уничтожив город, который имел все шансы стать крупным мегаполисом. В ходе недавно начатых работ по разминированию были обнаружены останки погибших солдат, что и заставило Юг и Север начать совместные поиски, а также соединить дороги.

Помимо чисто практического удобства состоявшееся 22 ноября соединение грунтовой дороги в уезде Чхорвон имеет большое и историческое значение. Может и не так быстро, но Юг и Север делают шаги навстречу друг друга. Конкретно эта дорога была разделена 65 лет назад, а сегодня она вновь стала единой трассой. Кадры офицеров армий Юга и Севера, а также стоящих друг с другом солдат двух Корей облетели весь мир.

"Это имеет историческое значение, так как открытие пути, соединяющего Север и Юг в районе, где происходили наиболее ожесточенные боевые действия, позволит эффективно продвигать совместную работу по поиску останков для сглаживания шрамов былой войны", - подчеркнули в минобороны Южной Кореи.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Одновременно две части Кореи продолжили работы по соединению и железных дорог, планируя провести церемонию их соединения до конца текущего года. Как стало известно, Сеул намерен обратиться к Командованию силами ООН, контролирующими южнокорейскую стороны межкорейской границы (ДМЗ), с просьбой разрешить движение состава из РК в КНДР для исследования состояния северокорейского железнодорожного полотна.

Учитывая, что командующий войсками ООН в Корее и командующий Контингентом США в Корее - одно и то же лицо, что южане просят согласия у США. Ранее американский генерал под весьма формальным предлогом запретил проход аналогичного состава, а потом США недвусмысленно дали понять Сеулу, что они недовольны той прытью, которую демонстрирует Юг по части сотрудничества с Севером. В итоге южане пошли на создание совместной с США комиссии, которая по сути будет контролировать для Вашингтона все действия Сеула на северокорейском направлении. Возможно, что это успокоит США и они согласятся разрешить проход южнокорейского состава через ДМЗ в КНДР.

В мире Восточная Азия Северная Корея В мире Восточная Азия Южная Корея Отношения двух Корей
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