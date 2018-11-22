Правоведы считают необходимым разработать свод правил поведения в интернете и со школы начинать учить детей информационной культуре.

В сети легко изобразить человека совершенно иначе, чем он есть в жизни. Фото: depositphotos.com

Предложения прозвучали на международной научно-практической конференции "Новая культура коммуникаций в условиях цифровой и социокультурной глобализации: право, медиа и национальная идентичность", проведенной Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ.

Напомним, институт является основным правительственным экспертным учреждением по правовым вопросам, и проводимые в нем исследования потом становятся основой для законодательных инициатив.

Сегодня для юристов тема дня: как устанавливать правила для информационного общества. Душить свободу мысли нельзя, но и вседозволенность, ложь и троллинг недопустимы. Как найти грань?

По словам правоведов, в перспективе должна появиться новая профессия: информационный адвокат. Дискуссионный вопрос, должен ли такой специалист иметь статус настоящего адвоката, или для его профессии придется придумать другое название, но суть понятна.

Это должен быть юрист, который разбирается в информационных правилах. Он может, например, проконсультировать человека, ведущего страничку в соцсети, какие грозят опасности. Скажем, много личных фотографий в моменты расслабления (танцы, выпивка, море) - могут возникнуть проблемы при трудоустройстве. Начальство может подумать, что такой веселый сотрудник не подходит для их серьезной организации.

Также по просьбе человека информационный адвокат сможет вычищать из сети всю информацию про него, неправомерно оказавшуюся в общем доступе: личные тайны, клевету и прочее.

Специалист будет знать, куда обратиться, кому пожаловаться, чтобы соответствующий сайт убрал то, что не вписывается в правовое поле, нарушает закон о персональных данных, неприкосновенность личной жизни.

В общем, от недостатка работы информационные адвокаты страдать не будут. Сегодня одна из проблем: недостаток людей, компетентных в информационно-юридических вопросах. Отсюда много казусов на практике, например, связанных с уголовными делами за лайки и репосты.

- Сегодня Госдума рассматривает инициативу, декриминализирующую наказание за репосты, но само по себе наказание остается: оно перенесено в КоАП, - заметил один из выступавших на конференции аспирантов Института законодательства. - Поэтому риски остаются, и, конечно, должны существовать структуры, в которых человек мог проконсультироваться по поводу контента на его страничке, что можно выкладывать, а что грозит неприятностями. Кроме того, эти же экспертные структуры смогут защитить человека в случае предъявления необоснованных претензий.

Чтобы стать настоящим медиаюристом, мало овладеть чисто юридическими знаниями, такой человек должен быть компетентен и в других областях: лингвистике, журналистике, информационных технологиях. Человеку с узким кругозором в новой профессии не место. Поэтому - редкий пока случай - на юридическом форуме было немало представителей неюридических вузов, в том числе лингвистов.

Как отметила директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, академик Российской академии наук Талия Хабриева, стремительное развитие информационного общества является вызовом современной цивилизации, и юридическая наука должна предложить эффективные способы регулирования правоотношений в мире технологий.

Участники форума также обсудили предложение создать специальные информационные суды для рассмотрения споров.

Напомним, недавно с такой идеей выступил специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков (тезка пресс-секретаря главы государства). По мнению ученых правоведов, такие суды могут появиться как негосударственные учреждения, вроде третейских судов. Они не будут рассматривать уголовные дела и дела по административным правонарушениям, это прерогатива государственных судов.

- Но желательно, чтобы дела, связанные с наказаниями за нарушения в информационном пространстве, рассматривали судьи, компетентные в подобной сфере, так что можно подумать о появлении какой-то специализации, - сказал один из выступавших.

Негосударственные же "лайк-трибуналы" могут в таких делах давать экспертные заключения. Также негосударственные суды могут рассматривать споры, где речь идет, скорее, о неэтичном поведении.