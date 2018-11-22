Южная Корея намерена открыть круизную линию в Россию и КНДР

Власти южнокорейской провинции Канвон ведут активную работу по открытию круизной линии из города Сокчхо с заходом во Владивосток и Японию. В перспективе планируется присоединение к программе и портов КНДР.

Начало функционирования маршрута запланировано на 2019 год. Об этом "Российской газете" заявил губернатор провинции Канвон Чхве Мун Сун.

По словам губернатора, проведение Олимпиады в Пхенчхане привело к улучшению ситуации в сфере безопасности и межкорейских отношений, что открыло новые возможности для туристического бизнеса.

"Один из проектов, который мы сейчас готовим - это открытие круизной линии из южнокорейского Сокчхо с заходом в порт Славянка у Владивостока, а также в Японию. Когда появится возможность и откроется Северная Корея, то планируем включить в программу посещения и порты Северной Кореи", - сообщил "Российской газете" Чхве Мун Сун.

Он добавил, что работы по открытию нового маршрута ведутся весьма активно. "Насколько я знаю, в порту Славянка требуется модернизация некоторых объектов, но это выполнимо. Думаю, что в следующем году мы уже сможем запустить эту круизную линию", - добавил он, выразив пожелание, что новым маршрутом воспользуется большое количество туристов.