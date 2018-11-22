Кабмин окажет поддержку регионам из-за роста цен на нефтепродукты и уголь

Правительство РФ подготовит решения по дополнительной финансовой поддержке регионов в связи с ростом цен на нефтепродукты и уголь, которые приходилось закупать для подготовки к отопительному сезону.

Кабинет министров на заседании рассмотрел доклад о готовности системы жилищно-коммунального хозяйства к прохождению зимнего сезона.

"В целом коммунальная инфраструктура в последние годы справляется неплохо, - признал председатель правительства Дмитрий Медведев. - По итогам прошлой зимы количество аварий в сфере горячего водоснабжения сократилось почти на треть, общее число аварий снизилось на 11 процентов".

По состоянию на 1 ноября показатели регионов в целом соответствуют подготовке к отопительному периоду 2017-2018 годов. К зиме готово 99,9% жилищного фонда страны, почти 72 тысячи котельных. Для создания запасов топлива на склады завезено более 5 миллионов тонн угля и свыше 2 миллионов тонн жидкого топлива.

"Мной принято решение об оказании дополнительной поддержки регионам, которые столкнулись с ростом цен на нефтепродукты и уголь", - заявил Медведев.

Он попросил подготовить соответствующие решения для выделения средств из резервов.

Из года в год сохраняется проблема с задолженностью организаций жилищно-коммунального хозяйства перед поставщиками за потребленные топливно-энергетические ресурсы. На 1 ноября этого года, сообщил глава правительства, общий объем задолженности увеличился на 7,4% и составил почти 200 миллиардов рублей. Он потребовал у глав регионов обратить внимание на это и доложить о предпринимаемых мерах.