Как выступит двукратная чемпионка мира Евгения Медведева на заключительном этапе Гран-при в Гренобле, стартующем уже в пятницу? Сможет ли фигуристка попасть в финал серии, который пройдет в канадском Ванкувере 6-9 декабря, и встретиться там с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой и чемпионкой мира Елизаветой Туктамышевой? Это главные вопросы, которые сейчас задают поклонники фигурного катания.

Самый гарантированный способ получить путевку в финал Гран-при - выиграть турнир во Франции. Но не самый простой для Жени.

Чемпионкой она не становилась уже больше года, с японского этапа Гран-при в Осаке. Свой первый официальный старт в новом сезоне и под руководством нового канадского тренера Брайана Орсера - соревнования из серии "Челленджер" - Медведева проиграла американке Брэди Теннелл. После короткой программы Женя лидировала с небольшим преимуществом, но в произвольной упала с тройного лутца и отдала победу сопернице, которая откатала без ошибок. На своем первом этапе Гран-при Skate Canada Медведева заняла только третье место, уступив Елизавете Туктамышевой и японке Мако Ямашите. Хотя справедливости ради отметим, что на пьедестал Женя поднялась после провала в короткой программе. Медведева вместо финального каскада "тройной флип - тройной тулуп" неожиданно сделала лишь двойной прыжок. В ожидании оценок в "зоне слез и поцелуев" спортсменка изобразила выстрел из пистолета себе в висок. Ошибка действительно убийственная. Этот сбой отбросил россиянку на седьмое место. Но Медведева - боец. Произвольную программу она выиграла, попала в тройку призеров и оставила себе шанс побороться в Гренобле за попадание в финал Гран-при.

Понятно, что с такими прокатами Медведева не будет фаворитом во Франции. Эта роль достанется 16-летней японской фигуристке Рике Кихире, которая выиграла этап Гран-при в Токио, чисто исполнив в произвольной программе два тройных акселя, первый из которых в каскаде с тройным тулупом. Она обошла и соотечественницу Сатоко Мияхару, и нашу Лизу Туктамышеву, в арсенале которой только один аксель. В сумме за два проката Кихира набрала 224,31 балла. Лучший результат Медведевой в текущем сезоне, показанный на "Челленджере" в Оквилле, - 204,89 балла.

Баллы в Гренобле вообще придется считать очень внимательно. Право выступить в финале Гран-при Медведева автоматически завоюет только в случае победы. Если Женя займет второе место, но проиграет лишь Кихире, то ее итоговая оценка должна быть не меньше 198,81 балла. При других раскладах с чемпионством за "серебро" Жене нужно набрать 213,42 балла и выше.

А кто же еще сможет претендовать на лидерство на заключительном этапе Гран-при? Например, еще одна российская фигуристка, 18-летняя Станислава Константинова. В Хельсинки она пропустила вперед Алину Загитову. Первое или второе место в Гренобле обеспечат ей выступление в Ванкувере в компании еще пяти сильнейших одиночниц.

Что касается других видов программы, то перед нашими фигуристами везде стоят большие, но выполнимые задачи.

В мужском одиночном катании шансы отобраться в финал Гран-при и присоединиться к Сергею Воронову есть у Александра Самарина. Он остановился в шаге от пьедестала в Канаде, поэтому во Франции ему необходимо занять второе место.

В парном катании вчерашние юниоры Александра Бойкова и Дмитрий Козловский вряд ли обойдут бронзовых призеров чемпионата мира и местных любимцев Ванессу Джеймс и Моргана Сипре. Однако и "серебра" будет достаточно для заявки на финал, где уже точно выступят Евгения Тарасова - Владимир Морозов и Наталья Забияко - Александр Энберт.

В танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов должны без проблем попасть на пьедестал и пробиться в финал. Путевку в Ванкувер уже получили Александра Степанова и Иван Букин.

Где будем смотреть

23 ноября, пятница, Матч! Арена

17.30 Мужчины. Короткая программа*.

18.55 Танцы. Ритм-танец.

20.35 Женщины. Короткая программа.

22.30 Пары. Короткая программа.

24 ноября, суббота, Матч! Арена

15.50 Мужчины. Произвольная программа.

18.05 Танцы. Произвольный танец.

21.00 Женщины. Произвольная программа.

23.10 Пары. Произвольная программа.

25 ноября, воскресенье, Матч! Арена

17.00 Показательные выступления.