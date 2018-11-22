Количество злостных неплательщиков за услуги ЖКХ резко выросло

С начала 2018 года количество злостных неплательщиков коммунальных услуг, информация о которых была передана в НБКИ, увеличилось на 20,7 процента. В денежном выражении объем долгов за год вырос на 27,3 процента.

Должники накопили неоплаченных счетов на сумму 1,63 млрд рублей.

Всего в базе данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ) числится информация о 29,2 тыс. неплательщиках.

Должников много не только среди физических лиц. Среди них много и компаний. В рядах неплательщиков насчитывается 3,2 тысячи организаций.