Косачев: Ракеты США в Европе станут главной целью для РФ при конфликте

Если США выйдут из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и начнут размещать свои ракеты вблизи российских границ, то эти ракеты станут приоритетной целью для России в случае возникновения риска военного конфликта.

Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в ходе встречи c делегацией Стэнфордского российско-американского форума в Москве.

Сенатор считает, что "США, скорее всего, пойдут на размещение ракет средней и меньшей дальности в максимальной близости от российских границ" в случае выхода из ДРСМД.

В этом случае, по словам парламентария, возможны два сценария. "Первый сценарий произойдет автоматически: все эти объекты станут мишенями для соответствующих классов российского оружия. И они будут уничтожаться в первую очередь в случае нарастания риска военного конфликта", - заявил Косачев.