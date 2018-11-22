Куда потечет "голубое топливо" из "Турецкого потока"

За продолжение второй нитки "Турецкого потока" ожидаются торги. "Газпром" давно предопределил маршрут, подписав "дорожные карты" о развитии газотранспортных систем Болгарии, Венгрии и Сербии, но 7 декабря с визитом в Москву прибывает премьер Греции Алексис Ципрас, который намерен склонить чашу весов на свою сторону.

Строительство "Турецкого потока", соединяющего через Черное море Россию и Турцию, выходит в финальную стадию. Морская часть сдана. Работы идут с опережением графика как минимум на месяц. В конце 2019 года газопровод планируют к запуску. Первая нитка мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа в год предназначена для турецких потребителей, вторая - для европейских, но каких именно, официально пока не объявлено.

История самого проекта берет начало в 2014 году: тогда "Газпром" и турецкая Botas подписали меморандум о газопроводе. В Европе падает внутреннее производство газа, при этом потребность в нем сохраняется, а у России трубопроводный газ часто дешевле, чем у других поставщиков. Для "Газпрома" же это возможность застолбить рынок сбыта на длительный срок.

Изначально планировалось построить "Южный поток" - тоже от берегов России через Черное море, но с выходом у берегов Болгарии. Проекту преградила путь политика: Европарламент рекомендовал Болгарии как члену Евросоюза отказаться от "Южного потока", та, в свою очередь, бездействовала, а российская сторона, не найдя поддержки со стороны будущих потребителей в лице Европы, от проекта отказалась. В итоге газопровод просто пошел по чуть иному пути: начало то же, а выход - у берегов Турции. Кроме того, проект стал основной урегулирования судебных тяжб между "Газпромом" и Botas.

"Турецкий поток" после выхода на проектную мощность может быть продлен далее в Европу через Болгарию, Сербию и Венгрию, сообщал минувшим летом глава "Газпрома" Алексей Миллер. Речь о 2020 годе. Эти страны уже приняли решение развивать внутреннюю сеть, чтобы быть готовыми к прокачке и приему более серьезных объемов. Примечательно, что ранее они планировали получать газ через "Южный поток".

По сути, речь идет об облегченной, сухопутной версии "Южного потока". О ней Болгария заговорила летом 2016 года. У страны свои интересы: она давно хочет стать газораспределительным центром для европейских коллег, но ей не хватает ресурсной базы. Источники немецкой прессы говорили о готовности австрийской OMV участвовать в продолжении второй нитки "Турецкого потока" до хаба Баумгартен. В октябре этого года министр энергетики России Александр Новак подтвердил, что более приоритетный маршрут продолжения газопровода - через Болгарию до Австрии.

Маршрут следования второй нитки "Турецкого потока" почти предопределен

Незадолго до возвращения в повестку облегченной версии "Южного потока", "Газпром" подписал меморандум с греческой DEPA SA и итальянской Edison SpA о южном маршруте поставок газа. То есть тогда потенциальными потребителями считались Греция и Италия, при том что "Южный поток" уже был закрыт, а "Турецкий поток" еще не был разморожен. Меморандум же не обязывает исполнять написанное, лишь говоря о намерениях. И если позднее Болгария, завидев перспективу получить по второй нитке турецкой трубы газ, активно взялась за дело (в мае этого года премьер Бойко Борисов провел переговоры об этом с президентом России Владимиром Путиным), то Греция собирается это сделать только сейчас (визит Алексиса Ципраса в Москву ожидается в начале декабря, а газовую повестку запустили в прессу уже на этой неделе).

Есть ли в выборе более южного маршрута экономический толк, неясно. Этот рынок частично застолбил азербайджанский газ, который потечет через Турцию в Грецию и Италию по "Южному газовому коридору" (запущен в мае, после 2020 года выйдет на мощность 6 миллиардов кубометров).

Восходящий к Австрии маршрут позволит "Газпрому" сократить объемы транзита через Украину и снизить расходы на транзит. В прошлом году через Украину ушло на экспорт около 40 процентов российского газа для Европы, или 80 миллиардов кубометров, при том что другие маршруты были полностью загружены. Но даже после завершения строительства двух трубопроводов ("Турецкого потока" мощностью 31,5 миллиарда кубометров в год и "Северного потока-2" на 55 миллиардов), у "Газпрома" может сохраниться необходимость в украинском транзите, указывают аналитики "АТОН". Учитывая, что строительство наземной части "Турецкого потока" еще не начато (только подписано соглашение о параметрах стройки), а между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" продолжаются судебные тяжбы, вопрос загрузки транзитного коридора после 2019 года остается открытым, в то время как с обходными маршрутами все почти предопределено.