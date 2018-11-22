В мире
22.11.2018 10:00
Текст: Юрий Сизов

Лукашенко высказался за построение общедоступной системы здравоохранения

Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Построение общедоступной и эффективной системы здравоохранения, по словам Александра Лукашенко, "относится к числу важнейших приоритетов белорусской государственной политики". Президент РБ направил приветствие участникам второго Регионального совещания о расширении доступа к качественным и недорогим лекарственным препаратам, и диагностическим средствам в странах региона Восточной Европы и Центральной Азии, сообщает его пресс-служба.

Фото: Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ / ТАСС
Владимир Путин призвал принять меры в сфере лекарственного обеспечения

Белорусский лидер подчеркнул в своем обращении, что "Здоровье любой нации - это залог ее устойчивого развития и процветания, поэтому построение общедоступной и эффективной системы здравоохранения относится к числу важнейших приоритетов белорусской государственной политики". Он отметил, что ее неотъемлемой частью являются меры, направленные на предотвращение распространения опасных вирусных заболеваний. За последние десять лет, констатировал Лукашенко, "во взаимодействии с международными организациями удалось добиться улучшения эпидемической ситуации в Беларуси, в том числе по туберкулезу и ВИЧ".

Укрепляя международное сотрудничество, разрабатывая совместные скоординированные стратегии, делясь лучшими практиками, Беларусь успешно выполняет задачу по обеспечению доступа населения к недорогим, эффективным и безопасным лекарствам, подчеркнул глава государства.
 

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2017 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»