Лукашенко высказался за построение общедоступной системы здравоохранения

Построение общедоступной и эффективной системы здравоохранения, по словам Александра Лукашенко, "относится к числу важнейших приоритетов белорусской государственной политики". Президент РБ направил приветствие участникам второго Регионального совещания о расширении доступа к качественным и недорогим лекарственным препаратам, и диагностическим средствам в странах региона Восточной Европы и Центральной Азии, сообщает его пресс-служба.

Белорусский лидер подчеркнул в своем обращении, что "Здоровье любой нации - это залог ее устойчивого развития и процветания, поэтому построение общедоступной и эффективной системы здравоохранения относится к числу важнейших приоритетов белорусской государственной политики". Он отметил, что ее неотъемлемой частью являются меры, направленные на предотвращение распространения опасных вирусных заболеваний. За последние десять лет, констатировал Лукашенко, "во взаимодействии с международными организациями удалось добиться улучшения эпидемической ситуации в Беларуси, в том числе по туберкулезу и ВИЧ".

Укрепляя международное сотрудничество, разрабатывая совместные скоординированные стратегии, делясь лучшими практиками, Беларусь успешно выполняет задачу по обеспечению доступа населения к недорогим, эффективным и безопасным лекарствам, подчеркнул глава государства.

