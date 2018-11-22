Лысаков: Нужно ввести ответственность водителей за лекарственное опьянение

Первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Государственной думы Вячеслав Лысаков считает, что необходимо вводить ответственность водителей автотранспортных средств за лекарственное опьянение наравне с алкогольным и наркотическим.

По его словам, только в последнее время было выявлено порядка 300 случаев лекарственного опьянения. И, по мнению парламентария, это только часть айсберга. Водителей, которые для того, чтобы "словить кайф", употребляют за рулем не алкоголь или наркотические препараты, а горстями пьют таблетки, - намного больше.

"Я не говорю об употреблении лекарств в профилактических целях, а именно о случаях, когда люди сознательно хотят получить состояние опьянения. Принимают, например, не 3 таблетки того же димедрола, а 30-ть", - подчеркнул депутат.

Напомним, ранее появилась информация о том, что ГИБДД и Минздрав прорабатывают возможность введения в административный кодекс поправок о наказании для водителей за употребление лекарств, вызывающих одурманивающий эффект. К таким лекарствам могут отнести фенобарбитал или димедрол.