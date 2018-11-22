Лысаков: Нужно ввести ответственность водителей за лекарственное опьянение

Новости

В Югре найдены тела пропавших пассажирок снегохода 15:04
На МКС нашлись дискеты 20-летней давности 15:03
В Британии на девять месяцев арестовали щенка за укус полицейского 15:02
Toyota Camry стала бестселлером 15:01
Путин призвал развивать умные и высокоточные ракеты и боеприпасы 15:00
Инфантино не исключил проведения матчей ЧМ-2022 за пределами Катара 14:58
Суд заочно арестовал девятерых сирийцев за убийство российского пилота 14:57
Иран сообщил о захваченном суперсовременном беспилотнике США MQ-9 Reaper 14:54
Названы даты выхода следующих фильмов по вселенной Человека-паука 14:54
В России представили новый мультсериал "Фееринки" 14:50
Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за боспорской усадьбы 14:50
Глава МИД Японии встретится с Лавровым для обсуждения мирного договора 14:44
В Омске проверят школу, где в чай учеников выжимали грязные тряпки 14:42
От рака умер еще один участник группы LFO, актер и певец Дэвин Лима 14:39
Беспилотники будут следить за трафиком на всех дорогах Москвы 14:35
Помощница Валдиса Пельша рассказала, как он попал в больницу 14:30
ЕС и Британия согласовали проект декларации об отношениях после Brexit 14:28
Новый график движения поездов в СНГ и ЕС начнет действовать с 9 декабря 14:17
Крупный картографический сервис исключил Крым из состава Украины 14:17
Определился состав участников женского Евробаскета-2019 14:16
В РПЦ призвали спокойнее относиться к проявлению религиозных чувств людей 14:13
Суд продлил сроки ареста фигурантам дела о пожаре в "Зимней вишне" 14:13
Француз пересечет Атлантический океан в пластиковой бочке 14:11
Победителем фестиваля "Кунаки" стала режиссер из Беларуси 14:10
План обороны Беларуси будет переработан на очередную пятилетку 14:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Фантастический маневр Су-57 показали на видео
Фантастический маневр Су-57 показали на видео
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
22.11.2018 13:58
Рубрика: Власть

Лысаков: Нужно ввести ответственность водителей за лекарственное опьянение

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости
Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости

Первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Государственной думы Вячеслав Лысаков считает, что необходимо вводить ответственность водителей автотранспортных средств за лекарственное опьянение наравне с алкогольным и наркотическим.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Действие некоторых лекарств автоинспекторы будут считать опьянением

По его словам, только в последнее время было выявлено порядка 300 случаев лекарственного опьянения. И, по мнению парламентария, это только часть айсберга. Водителей, которые для того, чтобы "словить кайф", употребляют за рулем не алкоголь или наркотические препараты, а горстями пьют таблетки, - намного больше.

"Я не говорю об употреблении лекарств в профилактических целях, а именно о случаях, когда люди сознательно хотят получить состояние опьянения. Принимают, например, не 3 таблетки того же димедрола, а 30-ть", - подчеркнул депутат.

Напомним, ранее появилась информация о том, что ГИБДД и Минздрав прорабатывают возможность введения в административный кодекс поправок о наказании для водителей за употребление лекарств, вызывающих одурманивающий эффект. К таким лекарствам могут отнести фенобарбитал или димедрол.

Власть Право Административное право Законодательная власть Госдума Административное законодательство Изменение ПДД
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдума "заморозила" накопительную часть пенсии до 2021 года
В Госдуме прокомментировали заявления СМИ о "борщевичном бедствии" РФ
Эксперт оценил предложение ГИБДД приравнять ряд лекарств к алкоголю
ЕС и Британия согласовали проект декларации об отношениях после Brexit
Шойгу выразил соболезнования в связи с кончиной начальника ГРУ Игоря Коробова