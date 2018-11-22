Матвиенко: Надо наказывать за нецелевое использование дорожных фондов

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что средства дорожных фондов - это святое, за их нецелевое использование надо наказывать. Такое мнение она высказала в ходе встречи сенаторов с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом.

Спикер отметила, что ответственность за реализацию комплексного плана дорожного строительства несут не только федеральные ведомства, но и региональные власти. Однако не все губернаторы осознают эту ответственность. "Была даже инициатива - я категорически выступила против - разрешить губернаторам средства региональных дорожных фондов использовать на какие-то другие цели", - рассказала она. "Слушайте, столько добивались, чтобы эти региональные дорожные фонды были созданы! Вот это - святое! Никогда, ни под каким предлогом не надо решать другие проблемы за счет дорог, не надо залезать в карман дорожного фонда", - добавила сенатор.

Такие попытки надо строго пресекать, уверена Матвиенко. "Это надо категорически запретить и наказывать тех, кто это делает. Только туда, только на дороги, и чтобы ни у кого не было даже мысли туда залезть и использовать на другие цели", - подчеркнула она.