Матвиенко: Надо удешевлять строительство дорог без потери качества

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала добиться удешевления стоимости дорожного строительства без снижения его качества. Эту тему она затронула в ходе встречи сенаторов с министром транспорта Евгением Дитрихом.

Глава Совфеда отметила, что "только ленивый не критикует дорожных строителей" и не сравнивает российские дороги с финскими, где климат похожий, а покрытие держится по 10 лет.

"Это тема, конечно, для профессионалов, для экспертов", - добавила сенатор. "Вопросы здесь, безусловно, есть, и надо над этим серьезно работать, как удешевить стоимость строительства дорог, не снижая качество", - заявила Валентина Матвиенко.

Она также считает, что минтранс и Росавтодор должны вести более активную разъяснительную работу среди населения, чтобы их дорожно-строительные проекты не наталкивались на противодействие. "Надо каждый такой проект информационно сопровождать, чтобы люди знали, понимали и становились вашими сторонниками", - считает председатель СФ.