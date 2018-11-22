Введение Приштиной 100-процентных пошлин на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины фактически означает начало "торговой войны" на Балканах. Об этом заявили в министерстве иностранных дел РФ.

"Косово в нарушение обязательств, вытекающих из Центрально-европейского соглашения о свободной торговле, объявило о введении против товаров из Сербии и Боснии и Герцеговины пошлин в размере 100 процентов. Фактически, речь идет о начале Приштиной "торговой войны" в русле политики этнических чисток", - отметили на Смоленской площади, подчеркнув, что "сербское население края во многом зависит от снабжения из центральной части Сербии".

По мнению российских дипломатов, на этот шаг Приштина пошла (и не скрывает этого) в связи с отказом Генеральной Ассамблеи Интерпола принять ее в эту организацию.

В Москве ожидают, что Европейский союз выступит в качестве посредника в этом конфликте, сможет повлиять на косовские власти и "добиться немедленной отмены этого противоправного решения, чреватого серьезным обострением обстановки на Балканах". В то же время в МИД РФ обратили внимание на сдержанную и взвешенную реакцию Белграда.

Напомним, накануне премьер-министр самопровозглашенного Косово Рамуш Харадинай объявил о введении 100-процентных таможенных пошлин на все товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины. "Правительство страны, министерство торговли и промышленности и все соответствующие учреждения в целях предотвращения импорта и потенциального доступа запрещают поставку на рынок всех продуктов, которые не маркированы официальным и конституционным лейблом республики Косово", - заявил Харадинай.

Верховный представитель ЕС по иностранных делам и политике безопасности Федерика Могерини уже призвала Приштину отказаться от этой пошлины.