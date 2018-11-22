МИД РФ не исключил кардинального пересмотра отношений с Советом Европы

Существующие обстоятельства могут вынудить Москву пойти на "кардинальный" пересмотр отношений с Советом Европы, полагают в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Россия стремится остаться в Совете Европы, но обстоятельства могут сложиться таким образом, что у нас просто не будет другого выбора, кроме как кардинально пересмотреть характер наших отношений с Советом Европы", - заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин, которого цитирует РИА Новости.

По словам дипломата, перед членами организации стоит задача вывести Совет Европы из институционального кризиса. Келин подчеркнул, что необходимо сохранить "уникальный общеевропейский механизм защиты прав человека в Европе".

Москва считает неприемлемым дискриминацию государств-членов по политическим мотивам. "В отсутствие голоса России в Ассамблее утверждены высокие должностные лица Совета Европы, включая многих судей Европейского суда по правам человека. Это ставит под вопрос легитимность выносимых ими решений в отношении России", - сказал Андрей Келин.

С учетом предстоящих в июне 2019 года выборов генерального секретаря организации, как пояснил замглавы департамента, неучастие в них российских депутатов будет иметь далеко идущие негативные последствия.