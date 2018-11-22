МИД России предостерег Украину от любых авантюр в Азовском море

Россия предостерегает Украину от противоречащих международному праву попыток пересмотреть статус Азовского моря как внутренних вод двух стран. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.

"Призываем Киев воздержаться от любых авантюр, направленных на одностороннее установление государственной границы в Азовском море, которую Россия не признает", - цитирует РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что Москва готова к конструктивному диалогу по ситуации в акватории, а ответственность за возможное дальнейшее обострение вопроса по Азовскому морю ложится на Украину и поддерживающие ее страны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил, что проверка российскими пограничниками украинских судов в Азовском море правомерна и вписывается в соглашение между Москвой и Киевом от 2003 года. Так он прокомментировал заявление еврокомиссара Федерики Могерини, что ЕС может принять меры в связи со сложившейся там обстановкой.

Лавров отметил, что ЕС стоит обратить внимание на действия Киева, который в нарушение всех международно-правовых норм задерживает российские рыболовецкие суда только на том основании, что они заходили в порты Крыма.

Ответили в МИД России и на обвинения в наращивании присутствия в Азовском море, подчеркнув, что дислоцированные там силы в основном используются для охраны Крымского моста. По словам дипломатов, Москва решительно отвергает любые обвинения в агрессивных и незаконных действиях в Азовском море и Керченском проливе.

В ведомстве заявили, что очередное нагнетание напряженности между Россией и Украиной препятствует восстановлению двусторонних отношений, противоречит интересам региональной и международной безопасности. В Министерстве сожалеют, что "конфронтационный курс Киева на дестабилизацию российско-украинских связей находит поддержку у ряда государств, включая страны-члены Европейского союза".