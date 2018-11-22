Позитивный демографический тренд и, с другой стороны, постепенное замедление темпов роста производительности труда будут обеспечивать после 2024 года ежегодный прирост экономики чуть выше 3 процентов ВВП, ожидают в министерстве экономического развития.

В четверг на заседании правительства рассмотрели подготовленный Минэкономразвития долгосрочный прогноз социально-экономического развития России на срок до 2036 года. Расчеты строились на трех главных трендах.

Первый связан с динамикой сырьевых рынков, где будет происходить серьезное снижение цен, которые сохранятся на низких уровнях в долгосрочной перспективе. "По нашим оценкам, к 2025-2030 годам цены будут находиться примерно на уровне 50 долларов за баррель и дальше сохранятся на этом уровне в реальном выражении", - рассказал глава минэкономразвития Максим Орешкин.

Второй тренд - демографический. Сейчас страна находится в стадии сокращения экономически активного населения, что вызвано демографическим провалом 90-х годов. "После 2024 года экономически активное население будет расти", - полагает министр. Это следствие повышения продолжительности активной жизни и роста рождаемости, наблюдавшегося с 2000 года. В частности, молодое поколение - от 15 до 25 лет - увеличится с 16 до 20 миллионов человек.

Третий тренд определит динамика производительности труда. В среднесрочной перспективе, как ожидается, произойдет значительное повышение показателя, что позволит российской экономике выйти на темпы экономического роста свыше 3 процентов в год.

"Однако за пределами 2024 года, когда мы выйдем на новые уровни темпов роста производительности труда, вследствие того, что разрыв производительности в России с наиболее передовыми экономиками будет сокращаться, темпы роста производительности труда будут постепенно замедляться", - сказал Максим Орешкин.

- В итоге, мы имеем два глобальных тренда - позитивный демографический и постепенное замедление темпов роста производительности труда, - которые в целом будут обеспечивать довольно стабильную долгосрочную динамику экономики в районе чуть выше 3 процентов ВВП, - заключил министр экономического развития.