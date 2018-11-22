На МКС нашлись дискеты 20-летней давности

I found a locker on the @Space_Station that probably hasn't been opened for a while... / Ich habe hier auf der #ISS ein Fach gefunden, das vermutlich schon seit einer Weile nicht mehr geöffnet wurde... #SpaceStation20th pic.twitter.com/XOc3FS8tMm — Alexander Gerst (@Astro_Alex) 20 ноября 2018 г.

Немецкий космонавт Александр Герст обнаружил на борту МКС папку со старыми дискетами. Соответствующее фото он опубликовал в Twitter.

Александр Герст отметил, что носители информации хранились в шкафчике, который "вероятно, не открывали в течение некоторого времени".

Дотошные пользователи интернета разглядели на дискетах подписи Shep и Sergei, что позволило предположить - дискеты были собственностью первого экипажа МКС Уильяма Шеперда и Сергея Крикалева. С ноября 2000 по март 2001 года они были участниками первой долговременной международной экспедиции. Таким образом, дискеты хранились на космической станции почти 20 лет.

Другой из пользователей соцсетей обратил внимание, что в папке находится дискета с утилитами компании Norton для операционных систем Windows 95 и Windows 98.