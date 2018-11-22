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22.11.2018 21:16
Рубрика: В мире

Молдавия запустит бренд "Сделано для России"

Текст: Константин Волков
На заседании молдавско-российского экономического совета, прошедшего в Москве 22 ноября, была составлена дорожная карта по расширению товарооборота между двумя странами. В частности, предложено ввести бренд "Сделано для России", которым можно было бы маркировать продукцию из Молдавии, прошедшую полный контроль.

Выступивший на мероприятии президент Молдавии Игорь Додон подчеркнул, что "сейчас в России есть всего одна точка, через которую можно растаможить наши товары для поставки в другие регионы, кроме Москвы. А таких пунктов должно быть минимум несколько".

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Также Додон рассказал, что с 1 января Молдавия снижает таможенные пошлины по пяти самым важным с точки зрения поставки на российский рынок товарам: вся плодоовощная продукция, консервная промышленность и виноделие. Но необходимо развивать транзитные коридоры".

Как заявил глава Совета с российской стороны, сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров, необходимо в первую очередь устранить барьеры на пути поставок сельхозпродукции из Молдавии в Россию.

"Правовая инвентаризация показала, что между Россией и Молдавией подписано 180 соглашений о сотрудничестве по всем направлениям, но по факту реальное партнерство развивается всего по шести направлениям, от сельского хозяйства и до промышленности, - отметил Назаров. - Изучение проблемы приводит к простому ответу: например, в сентябре 2018 года "Россельхознадзор" не допустил ввоза в Московский регион около 119 тонн молдавских слив, зараженных восточной плодожоркой. В России этот вредитель считается карантинным объектом, а в Молдавии - нет".

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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В частности, Назаров предложил вынести контрольные пункты как можно ближе к производителю, например, организовав на территории Республики Молдова логистический хаб, где "досмотр будет вести не только сторона производителя, но и сторона потребителя, то есть специалисты российского санитарного и таможенного контроля".

Оператором бренда "Сделано для России" выступит, по словам Назарова, совместный "Молдо-Российский торговый дом", работающий с учетом особенностей юрисдикций двух стран и обеспечивающий максимально эффективное взаимодействие национальных бизнесов между собой. Сопредседатели Совета договорились запустить его ко второму молдаво-российскому экономическому форуму, который пройдет в сентябре 2019 года в Кишиневе.

Пилотным регионом для поставок продукции под новым брендом планируется сделать Башкортостан, чтобы впоследствии распространить опыт этого региона на всю Россию.

В мире экс-СССР Молдавия
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