На Апеннинах обяжут показывать фильмы сначала в кинотеатрах

Итальянский кабмин готовит протекционистский законопроект, обязывающий демонтировать новые фильмы в кинотеатрах, прежде чем они появятся на каких-либо онлайн-платформах. На этот неожиданный шаг властей подтолкнуло недавнее решение жюри Венецианского кинофестиваля включить в основной конкурс фильмы, произведенные платным американским стриминговым сервисом Netflix, которые до этого были отвергнуты на Каннском кинофестивале.

Дело дошло до того, что главную награду венецианского киносмотра - "Золотого льва" - получила кинокартина "Рома" оскароносного режиссера Альфонсо Куарона, снятая непосредственно для Netflix. В итальянском правительстве убеждены, что фильмы-победители кинофестивалей должны быть доступны более широкой публике, а не только пользователям одной отдельной взятой онлайн-платформы.

Автором нововведения стал лично министр культурного наследия, культурной деятельности и туризма Италии Альберто Бонисоли. По его мнению, введение данной нормы позволит защитить как итальянские кинотеатры, так и всю некогда процветающую киноиндустрию страны, оказавшуюся в последние годы в весьма уязвимом положении.

"Мы хотим в первую очередь оказать поддержку кинотеатрам, владельцы которых, наконец, получат возможность планировать прокат, а также увеличить собственные доходы", - подчеркнул министр, пояснив, что декрет коснется главным образом итальянских фильмов, произведенных за счет господдержки.

В частности, закон позволит формализовать существующую практику так называемого "окна" между кинопоказом и релизом фильмов в стриминговых видеосервисах, составляющего на сегодняшний день 105 дней. "Окно" может быть уменьшено до 60 дней для кинокартин, показанных в менее чем 80 кинотеатрах или просмотренных менее чем 50 тыс. человек в течение первых трех недель. В ряде случаев фильм сможет стартовать одновременно в кинотеатрах и в Интернете, но в таком случае он потеряет возможность налогового кредитования и финансирования со стороны правительства Италии.

Несмотря на то, что эта новость была воспринята большинством кинематографических ассоциаций с энтузиазмом, обозреватели, тем не менее, опасаются, что реализация законопроекта раз и навсегда отобьет у Netflix и других крупных стриминговых компаний желание инвестировать в итальянскую киноиндустрию. Между тем, для того, чтобы погасить любые дискуссии вокруг этой деликатной темы, в минкульте Италии клятвенно обещают начать в ближайшее время переговоры с производителями и дистрибьюторами фильмов, чтобы достичь соглашения о постепенности появления на экранах новых итальянских фильмов с лета 2019 года. По мнению чиновников, это позволит упростить "программирование" ситуации.

В любом случае рассчитывать на то, что данное нововведение станет некой панацеей, которая разом позволит решить все назревшие проблемы, увы, не приходится. Согласно последнему исследованию, проведенному агентством Federculture, 70 процентов жителей Апеннин в возрасте от 25 лет в принципе не имеют обыкновения посещать ни театры, ни кинотеатры, отдавая предпочтение онлайн просмотрам.