На матче за шахматную корону побит ничейный рекорд

В Лондоне сыграно девять партий матча за звание чемпиона мира по шахматам между действующим чемпионом Магнусом Карлсеном (Норвегия) и претендентом на звание Фабиано Каруаной (США). Сегодняшняя, девятая партия матча, завершена вничью, как и восемь предыдущих .

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен (Норвегия) и претендент Фабиано Каруана (США). Фото: REUTERS/Paul Childs

Ни побед, ни поражений 56-ой матч за шахматную корону пока не видел, что, однако, совершенно не говорит об отсутствии на нем борьбы. Так, в самой первой партии матча в шаге от победы был Карлсен. Шестая и восьмая партия поединка прошли под знаком доминирования на клетчатой доске американца Каруаны.

В этот раз к выигрышной ситуации близко подкрался действующий чемпион Магнус Карлсен. Норвежец выступал белыми фигурами, и, как в четвертой партии матча, избрал своим дебютным оружием английское начало.

Чемпион уверенно разыгрывал свою домашнюю заготовку. Каруана же надолго задумывался и вскоре начал ошибаться. Семнадцатым ходом американский претендент замешкался и щедро даровал Карлсену шанс завладеть главенством на доске, разменяв своего активного белопольного слона на коня чемпиона (ход 17. … Схf3?).

Великодушием американца Карлсен пользовался недолго. Уже через несколько ходов норвежец пошел неточно, не вовремя начал продвигать свою крайнюю пешку (24.h4 и 25. h5).

Таким образом, Карлсен вернул Каруане дарованную возможность. Претендент, играющий черными, от такой любезности отказываться не стал и уверенно удерживал позицию равной до последнего. А после размена ферзей на 39-м ходу на доске возникла так называемся в шахматах "битая ничья" при разноцветных слонах у противников. Комментатор матча Юдит Полгар тут же заметила, что пора немедленно заключать ничью и удивилась тому, что противники продолжали "катать" равную позицию еще на протяжении 17-ти ходов. После 56-ого хода и трех с половиной часов игры участники заключили мирный договор.

На послематчевой пресс-конференции Фабиано Каруана прокомментировал свое решение в выборе семнадцатого хода.

"Мне хотелось ясности в данной позиции, и я чувствовал себя комфортно, совершая этот ход", - сказал претендент.

Так же американец высказал свое мнение относительно того, что на возможном тай-брейке абсолютным фаворитом считается Карлсен.

"Я решительно не согласен с людьми, называющими мои шансы на тай-брейке ничтожными", - заверил Каруана.

Чемпион мира Магнус Карлсен, пришедший на игру с пластырем на брови, с досадой признал, что сделал в партии "нелепый" ход и упустил свой шанс. В общении с прессой норвежец был немногословен. На вопросы, считает ли он данную игру лучшей на этом матче, и беспокоила ли его во время игры боль от полученной накануне травмы, Карлсен дважды ответил кратким "Нет".

По итогам девяти сыгранных партий текущий счет поединка между Карлсеном и Каруаной - 4,5:4,5.

На данный момент 56-ой матч за звание чемпиона стал самым "мирным" в новейшей шахматной истории. Прошлый рекорд - восемь первых партий подряд без победителя - принадлежал Гарри Каспарову и Вишванатану Ананду в матче за мировое первенство 1995 года.

Также, как заметила комментатор матча, венгерский гроссмейстер Анна Рудольф, Магнус Карлсен установил и свой личный рекорд. Данная ничейная серия из девяти партий в классические шахматы подряд стала самой длинной в его карьере.

Начало десятого тура матча 22 ноября в 18:00 по московскому времени.

Белые фигуры будут у Фабиано Каруаны.

Возможный тай-брейк запланирован на 28 ноября.