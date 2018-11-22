На матче за шахматную корону побит ничейный рекорд

Новости

В Туле четыре ребенка погибли во время пожара в жилом доме 03:44
США установят наблюдательные пункты на севере Сирии 03:18
Военным США разрешили стрелять на поражение на мексиканской границе 02:27
Топливный союз заявил о вероятности закрытия независимых АЗС 02:04
New York Times: Жителей Калифорнии не оповестили о начале пожара 01:45
Власти Лондона обнаружили две самодельных бомбы в пустой квартире 01:33
Рост тарифов на связь в 2019 году может не ограничиться десятью процентами 01:07
В Мексике задержаны сотни мигрантов 00:54
МИД России предостерег Украину от любых авантюр в Азовском море 00:33
Вучич: Сербия не будет отвечать Косово торговой войной 00:22
23 года прошло с соглашения о мире в Боснии и Герцеговине 21.11.2018
"Йокерит" победил "Авангард" в самом результативном матче дня КХЛ 21.11.2018
СК начал проверку обрушения моста под Воронежем 21.11.2018
Власти Косово ввели 100-процентную пошлину на товары из Сербии 21.11.2018
Режиссер "Ералаша" объяснил, почему его не пустили в Грузию 21.11.2018
Новый Kia Soul: "внедорожная" версия и турбомотор 21.11.2018
16-летняя участница телешоу покончила с собой 21.11.2018
Появилось видео обрушившегося под Воронежем моста 21.11.2018
В ОАЭ суд приговорил британца к пожизненному заключению за шпионаж 21.11.2018
Сенаторы рекомендуют Совбезу РФ пересмотреть политику ядерного сдерживания 21.11.2018
Видео: что отличает новые плацкартные вагоны 21.11.2018
Независимые сети АЗС готовы опустить цены на бензин до 30 рублей за литр 21.11.2018
МИД: Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море 21.11.2018
СМИ рассказали, когда Нурмагомедов сразится с Мейвезером 21.11.2018
Болельщики назвали Дзюбу лучшим игроком сборной в Лиге наций 21.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
22.11.2018 02:34
Рубрика: Спорт

На матче за шахматную корону побит ничейный рекорд

Текст: Анна Каляева

В Лондоне сыграно девять партий матча за звание чемпиона мира по шахматам между действующим чемпионом Магнусом Карлсеном (Норвегия) и претендентом на звание Фабиано Каруаной (США). Сегодняшняя, девятая партия матча, завершена вничью, как и восемь предыдущих.

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен (Норвегия) и претендент Фабиано Каруана (США). Фото: REUTERS/Paul Childs Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен (Норвегия) и претендент Фабиано Каруана (США). Фото: REUTERS/Paul Childs
Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен (Норвегия) и претендент Фабиано Каруана (США). Фото: REUTERS/Paul Childs

Ни побед, ни поражений 56-ой матч за шахматную корону пока не видел, что, однако, совершенно не говорит об отсутствии на нем борьбы. Так, в самой первой партии матча в шаге от победы был Карлсен. Шестая и восьмая партия поединка прошли под знаком доминирования на клетчатой доске американца Каруаны.

Шахматистка Лагно повела в матче за титул чемпионки

В этот раз к выигрышной ситуации близко подкрался действующий чемпион Магнус Карлсен. Норвежец выступал белыми фигурами, и, как в четвертой партии матча, избрал своим дебютным оружием английское начало.

Чемпион уверенно разыгрывал свою домашнюю заготовку. Каруана же надолго задумывался и вскоре начал ошибаться. Семнадцатым ходом американский претендент замешкался и щедро даровал Карлсену шанс завладеть главенством на доске, разменяв своего активного белопольного слона на коня чемпиона (ход 17. … Схf3?).

Великодушием американца Карлсен пользовался недолго. Уже через несколько ходов норвежец пошел неточно, не вовремя начал продвигать свою крайнюю пешку (24.h4 и 25. h5).

Таким образом, Карлсен вернул Каруане дарованную возможность. Претендент, играющий черными, от такой любезности отказываться не стал и уверенно удерживал позицию равной до последнего. А после размена ферзей на 39-м ходу на доске возникла так называемся в шахматах "битая ничья" при разноцветных слонах у противников. Комментатор матча Юдит Полгар тут же заметила, что пора немедленно заключать ничью и удивилась тому, что противники продолжали "катать" равную позицию еще на протяжении 17-ти ходов. После 56-ого хода и трех с половиной часов игры участники заключили мирный договор.

На послематчевой пресс-конференции Фабиано Каруана прокомментировал свое решение в выборе семнадцатого хода.

Фото: Анна Каляева
Юдит Полгар о матче Карлсен-Каруана: Они будут биться, как львы

"Мне хотелось ясности в данной позиции, и я чувствовал себя комфортно, совершая этот ход", - сказал претендент.

Так же американец высказал свое мнение относительно того, что на возможном тай-брейке абсолютным фаворитом считается Карлсен.

"Я решительно не согласен с людьми, называющими мои шансы на тай-брейке ничтожными", - заверил Каруана.

Чемпион мира Магнус Карлсен, пришедший на игру с пластырем на брови, с досадой признал, что сделал в партии "нелепый" ход и упустил свой шанс. В общении с прессой норвежец был немногословен. На вопросы, считает ли он данную игру лучшей на этом матче, и беспокоила ли его во время игры боль от полученной накануне травмы, Карлсен дважды ответил кратким "Нет".

По итогам девяти сыгранных партий текущий счет поединка между Карлсеном и Каруаной - 4,5:4,5.

На данный момент 56-ой матч за звание чемпиона стал самым "мирным" в новейшей шахматной истории. Прошлый рекорд - восемь первых партий подряд без победителя - принадлежал Гарри Каспарову и Вишванатану Ананду в матче за мировое первенство 1995 года.

Также, как заметила комментатор матча, венгерский гроссмейстер Анна Рудольф, Магнус Карлсен установил и свой личный рекорд. Данная ничейная серия из девяти партий в классические шахматы подряд стала самой длинной в его карьере.

Начало десятого тура матча 22 ноября в 18:00 по московскому времени.

Белые фигуры будут у Фабиано Каруаны.

Возможный тай-брейк запланирован на 28 ноября.

Спорт Шахматы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Топливный союз заявил о вероятности закрытия независимых АЗС
МИД: Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море
Появилось видео обрушившегося под Воронежем моста
Набиуллина не исключила снижения ставки ЦБ в конце 2019 года
СК установил, кто погиб на взлетной полосе Шереметьево