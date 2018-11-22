Президентская кампания в Украине, которая официально начнется только в канун новогодних праздников, уже вошла в горячую фазу. Едва ли не ежедневно тот или иной местный политик, зачастую никому не ведомый, объявляет о своих амбициях, поэтому общее число потенциальных кандидатов пошло на четвертый десяток. По большей части это люди, рассчитывающие заработать на роли "спойлера" при некоем реальном кандидате, и сенсационных прорывов от них ждать не стоит. Список тех, кто в реальности будет бороться за выход во второй тур, поскольку в первом, исходя из текущих рейтингов, не побеждает никто, состоит всего из трех-четырех фамилий. И в нем наконец появился единый кандидат от оппозиции - человек, идущий на выборы с тезисами, противоречащими довлеющей националистической повестке. Им стал депутат Верховной рады, бывший министр топлива и энергетики, уроженец находящейся под ежедневными обстрелами Горловки Юрий Бойко.

Фамилии тех, кто будет бороться за "майданный" электорат во всем его спектре - от воинственных адептов Бандеры, до терпеливо ждущих кружевные трусики из ЕС пенсионерок, - известны еще с прошлого года. Это экс-премьер Тимошенко, президент Порошенко, телевизионный комик Зеленский, певец Вакарчук и прочие хорошо знакомые украинцам персонажи, вроде бывшего министра обороны Гриценко. Их рейтинги не первый месяц колеблются в диапазоне от 4 до 13 процентов, оттенки в программных тезисах незначительны и интересны только специалистам. Электорат у перечисленных персонажей один на всех и при грубом округлении немногим превышает половину всех граждан, обладающих избирательным правом. Вторая половина - это бывшие избиратели Партии регионов и коммунистов: пребывающий во внутренней оппозиции условный "юго-восток", люди, не принявшие государственный переворот. За голоса этой части населения также ведется борьба, зачастую лукавая и двуличная.

Единый "кандидат юго-востока", имеющий шансы составить конкуренцию всем видам националистов, уже определился

Однако единый "кандидат юго-востока", имеющий шансы составить конкуренцию всем видам националистов, уже определился, хотя ценой этого стал раскол "Оппозиционного блока", впрочем, давно назревавший. Так, во вторник Юрий Бойко и экс-глава президентской администрации Януковича Сергей Левочкин объявили о создании новой депутатской группы, межфракционного объединения "Оппозиционная платформа - За жизнь", к которому присоединился и Вадим Рабинович - бизнесмен с богатой биографией, известный в первую очередь как телевизионный обозреватель. Имея рейтинг немногим ниже, чем у Порошенко, он отказался от собственных президентских амбиций в пользу Бойко, чем многих искренне удивил.

Следует пояснить, что "Оппозиционный блок" никогда не был един в своей оппозиционности, поскольку половину этой политической силы контролирует одиозный олигарх Ринат Ахметов. Спонсор скандального "радикала" Олега Ляшко, компаньон Петра Порошенко в торговле углем и других коррупционных сделках, человек, получающий доход от грабительского повышения тарифов ЖКХ, владелец заводов, телеканалов и элитной лондонской недвижимости, Ахметов своего единственного кандидата уже выбрал - это Порошенко. Находящиеся в его орбите бизнесмены и менеджеры - Борис Колесников, Александр Вилкул, бывший россиянин Вадим Новинский и другие - также назывались украинскими СМИ в качестве возможных кандидатов "для Донбасса", но даже в этом случае близкие к олигарху "источники" не скрывали, что задача этих выдвиженцев - растянуть голоса и ассистировать победе Порошенко над Тимошенко. Тень той же интриги, рожденной в президентской администрации Порошенко, ложится и на других публичных оппозиционеров, объявивших о президентских амбициях - речь, например, о харьковчанах Евгении Мураеве, Михаиле Добкине и других. Все вместе они при молчаливом одобрении Ахметова зарубили идею "оппозиционных праймериз", в которых гарантированно побеждал Бойко, и начали создавать собственные партии - "Наши", "Христианские социалисты" и прочие объединения, фрагментирующие оппозиционный электорат.

Инициативное выдвижение Бойко в качестве единого кандидата стоило ему и Левочкину исключения из руководства "Оппозиционным блоком" и парламентской фракции. Но этот раскол стал своеобразным моментом истины для многоликой украинской оппозиции - наконец определился тот, кто будет транслировать экзотические для нынешней Украины идеи. Например, исполнение политической части Минских соглашений, отказ от сотрудничества с МВФ и выполнения требований фонда. Этот кандидат намерен добиваться снижения военных расходов и возврата к "довоенным" социальным стандартам, нормализации отношений с Россией, прекращения вмешательства государства в дела Церкви и отказа от насильственной украинизации. Отобрать эту повестку у Бойко другим поддержанным Ахметовым кандидатам будет не по силам.