Новости

На восстановление "Адмирала Кузнецова" потратят 70 миллионов рублей 21:11
Владимир Путин поправил сделавшего неверное ударение курсанта 21:06
Аудио: Мэттью МакКонахи надиктовал рассказ для засыпания 20:55
Промсвязьбанк и "Почта Банк" займутся продажей ОФЗ для населения 20:45
Госпошлину за выдачу автомобильных номеров предложили отменить 20:42
Сайдик отметил важность взаимодействия "нормандского" и "минского форматов" 20:40
Матвиенко призвала избегать перегибов при видеофиксации нарушений ПДД 20:35
Почему Apple возобновила производство iPhone X 20:12
В Петербурге мигранта арестовали за попытку примкнуть к террористам 20:12
Верховная рада поддержала курс на вступление Украины в НАТО 20:06
В США умер легенда телевестернов Уэйн Мондер 20:00
Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой 19:56
Матвиенко: Надо наказывать за нецелевое использование дорожных фондов 19:53
В Петербурге арестовали возможного соучастника поджога офиса ФАН 19:41
Власти Москвы выиграли суд по самострою у Зураба Церетели 19:28
Матвиенко: Надо удешевлять строительство дорог без потери качества 19:05
ФСБ в октябре предотвратила несколько нападений на школы 18:56
"Самым известным поляком" признали фэнтезийного персонажа 18:49
В Израиле нашли древние изображения Ноя и Александра Великого 18:45
Мечта снайпера: зачем нужны гиперзвуковые патроны 18:40
Россия внесла в ОБСЕ проект решения о свободе доступа СМИ к информации 18:22
Росстат сообщил о росте цен на дизельное топливо на заправках 18:19
С улиц уберут электронные табло курсов валют 18:19
В Краснодаре на рэпера Хаски пригрозили завести уголовное дело 18:18
Список всемирного наследия ЮНЕСКО пополнился 19 объектами за 2018 год 18:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Фантастический маневр Су-57 показали на видео
Фантастический маневр Су-57 показали на видео
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
22.11.2018 20:20
Рубрика: В мире

Момент ясности

В Украине объявлен кандидат в президенты от оппозиции
Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск №7727 (264)
Президентская кампания в Украине, которая официально начнется только в канун новогодних праздников, уже вошла в горячую фазу. Едва ли не ежедневно тот или иной местный политик, зачастую никому не ведомый, объявляет о своих амбициях, поэтому общее число потенциальных кандидатов пошло на четвертый десяток. По большей части это люди, рассчитывающие заработать на роли "спойлера" при некоем реальном кандидате, и сенсационных прорывов от них ждать не стоит. Список тех, кто в реальности будет бороться за выход во второй тур, поскольку в первом, исходя из текущих рейтингов, не побеждает никто, состоит всего из трех-четырех фамилий. И в нем наконец появился единый кандидат от оппозиции - человек, идущий на выборы с тезисами, противоречащими довлеющей националистической повестке. Им стал депутат Верховной рады, бывший министр топлива и энергетики, уроженец находящейся под ежедневными обстрелами Горловки Юрий Бойко.
На выборах бывший "донецкий" олигарх Ринат Ахметов (на снимке) играет против своих земляков на стороне Порошенко. Фото: Наталья Квавчук / The best photos "День" На выборах бывший "донецкий" олигарх Ринат Ахметов (на снимке) играет против своих земляков на стороне Порошенко. Фото: Наталья Квавчук / The best photos "День"
На выборах бывший "донецкий" олигарх Ринат Ахметов (на снимке) играет против своих земляков на стороне Порошенко. Фото: Наталья Квавчук / The best photos "День"

Фамилии тех, кто будет бороться за "майданный" электорат во всем его спектре - от воинственных адептов Бандеры, до терпеливо ждущих кружевные трусики из ЕС пенсионерок, - известны еще с прошлого года. Это экс-премьер Тимошенко, президент Порошенко, телевизионный комик Зеленский, певец Вакарчук и прочие хорошо знакомые украинцам персонажи, вроде бывшего министра обороны Гриценко. Их рейтинги не первый месяц колеблются в диапазоне от 4 до 13 процентов, оттенки в программных тезисах незначительны и интересны только специалистам. Электорат у перечисленных персонажей один на всех и при грубом округлении немногим превышает половину всех граждан, обладающих избирательным правом. Вторая половина - это бывшие избиратели Партии регионов и коммунистов: пребывающий во внутренней оппозиции условный "юго-восток", люди, не принявшие государственный переворот. За голоса этой части населения также ведется борьба, зачастую лукавая и двуличная.

Единый "кандидат юго-востока", имеющий шансы составить конкуренцию всем видам националистов, уже определился

Однако единый "кандидат юго-востока", имеющий шансы составить конкуренцию всем видам националистов, уже определился, хотя ценой этого стал раскол "Оппозиционного блока", впрочем, давно назревавший. Так, во вторник Юрий Бойко и экс-глава президентской администрации Януковича Сергей Левочкин объявили о создании новой депутатской группы, межфракционного объединения "Оппозиционная платформа - За жизнь", к которому присоединился и Вадим Рабинович - бизнесмен с богатой биографией, известный в первую очередь как телевизионный обозреватель. Имея рейтинг немногим ниже, чем у Порошенко, он отказался от собственных президентских амбиций в пользу Бойко, чем многих искренне удивил.

Следует пояснить, что "Оппозиционный блок" никогда не был един в своей оппозиционности, поскольку половину этой политической силы контролирует одиозный олигарх Ринат Ахметов. Спонсор скандального "радикала" Олега Ляшко, компаньон Петра Порошенко в торговле углем и других коррупционных сделках, человек, получающий доход от грабительского повышения тарифов ЖКХ, владелец заводов, телеканалов и элитной лондонской недвижимости, Ахметов своего единственного кандидата уже выбрал - это Порошенко. Находящиеся в его орбите бизнесмены и менеджеры - Борис Колесников, Александр Вилкул, бывший россиянин Вадим Новинский и другие - также назывались украинскими СМИ в качестве возможных кандидатов "для Донбасса", но даже в этом случае близкие к олигарху "источники" не скрывали, что задача этих выдвиженцев - растянуть голоса и ассистировать победе Порошенко над Тимошенко. Тень той же интриги, рожденной в президентской администрации Порошенко, ложится и на других публичных оппозиционеров, объявивших о президентских амбициях - речь, например, о харьковчанах Евгении Мураеве, Михаиле Добкине и других. Все вместе они при молчаливом одобрении Ахметова зарубили идею "оппозиционных праймериз", в которых гарантированно побеждал Бойко, и начали создавать собственные партии - "Наши", "Христианские социалисты" и прочие объединения, фрагментирующие оппозиционный электорат.

В отношении главы антикоррупционного бюро Украины возбудили дело

Инициативное выдвижение Бойко в качестве единого кандидата стоило ему и Левочкину исключения из руководства "Оппозиционным блоком" и парламентской фракции. Но этот раскол стал своеобразным моментом истины для многоликой украинской оппозиции - наконец определился тот, кто будет транслировать экзотические для нынешней Украины идеи. Например, исполнение политической части Минских соглашений, отказ от сотрудничества с МВФ и выполнения требований фонда. Этот кандидат намерен добиваться снижения военных расходов и возврата к "довоенным" социальным стандартам, нормализации отношений с Россией, прекращения вмешательства государства в дела Церкви и отказа от насильственной украинизации. Отобрать эту повестку у Бойко другим поддержанным Ахметовым кандидатам будет не по силам.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госпошлину за выдачу автомобильных номеров предложили отменить
Глава ПФР: Закон об ИПК снимет вопросы по накопительной пенсии
Суд заочно арестовал девятерых сирийцев за убийство российского пилота
Путин выразил соболезнования семье начальника ГРУ
Промсвязьбанк и "Почта Банк" займутся продажей ОФЗ для населения