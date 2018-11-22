В четверг стало известно, что 21 ноября скончался начальник одной из самых легендарных секретных служб России - Главного разведывательного управления Генштаба Игорь Коробов.

По сообщению минобороны, соболезнования его родным и близким выразил глава военного ведомства Сергей Шойгу. Он хорошо знал Коробова, как и начальник Генштаба Валерий Герасимов, ежедневно получал подготовленную в разведывательном главке важную информацию. Подписанные Коробовым доклады всегда отличались высокой достоверностью и точностью прогноза событий. Это была работа настоящего профессионала и его столь же профессиональной команды.

Генерал-полковнику, Герою России было всего 62 года. В таких случаях обычно говорят: еще бы жить и жить. Но Игорь Валентинович давно и тяжело болел, мужественно совмещая лечение с очень ответственной и непростой службой. Сам генерал об этой службе не рассказывал даже самым близким людям. Он вообще был весьма закрытым человеком. Известно что до назначения на высокую должность Коробов отвечал за агентурную разведку. На время его руководства Главным разведуправлением пришелся период нашего активного участия в борьбе с международным терроризмом в Сирии. Роль военной разведки, самого Коробова в этом деле была одной из ключевых.

Говорят, что когда Игорь Валентинович давал согласие на свое назначение, он уже знал, что болен. Но генерал был человеком долга и отказываться не стал. Хотя понимал: новый пост и более сложные обязанности в любом случае отразятся на здоровье. "Он работал под моим руководством, и уже тогда на серьезной руководящей должности, - вспоминает о сослуживце генерал армии Валентин Корабельников, возглавлявший ГРУ более десятка лет . - Глубоко порядочный, смелый, высоко подготовленный, он получил максимально возможное военное образование в нашей стране. В военной среде много разных профессий, но те, кто выбирает профессию летчика или подводника, заранее предрасположены к серьезному риску, а уже последующая работа в нашей сфере, безусловно, связана с выполнением задач с высоким риском для жизни".

Подписанные Коробовым доклады отличались высокой достоверностью и точностью прогноза

Насчет профессии летчика - в самую точку. Армейская биография Коробова началась в Ставропольском военном авиаучилище. Потом он служил в истребительном полку и лишь в 1985-м после окончания Академии Советской Армии перешел в разведку. Об этой стороне его деятельности почти ничего не известно. Однако понятно: начальником ГРУ, а им Коробов стал в январе 2016-го, случайного человека не назначат.

Обязанности начальника главка пока исполняет вице-адмирал Игорь Костюков, который был у Коробова первым замом. А окончательное решение, кто будет руководить военной разведкой, примет президент России.

Досье "РГ"

Главное разведывательное управление было основано 5 ноября 1918 года как Регистрационное управление Полевого штаба Красной армии. В этом году военные разведчики отметили вековой юбилей своей организации. На торжественном собрании их поздравил Владимир Путин. Он сказал немало добрых слов в адрес разведчиков и предложил вернуться к привычной аббревиатуре - ГРУ.

В ходе различных военных реформаций последних лет слово "разведывательное" выпало из названия, и одна из крупнейших спецслужб мира именовалась как Главное управление Генштаба без конкретизации рода деятельности. ГРУ занимается не только агентурной разведкой. В его структуру входят радиотехническая и космическая разведка, а также бригады специального назначения. Задача спецназа - вести разведку и организовывать диверсии на территории противника в случае начала боевых действий. Это одни из самых закрытых частей Вооруженных сил России.