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Названы даты выхода следующих фильмов по вселенной Человека-паука

Новости
    22.11.2018, 14:54
Текст:   Борис Шигин
Фото: www.kinopoisk.ru Фото: www.kinopoisk.ru
Фото: www.kinopoisk.ru

Компания Sony объявила две даты премьеры следующих фильмов про персонажей вселенной Человека-паука. Об этом сообщает Variety.

Фото: Instagram/ watchmen
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Безымянный проект Sony-Marvel выйдет 10 июля 2020, а безымянный сиквел - 2 октября 2020.

Нетрудно догадаться, что под "безымянным сиквелом" Sony скрывает "Венома 2". Первая часть истории про симбиота-антагониста, которого воплотил рыцарь-командор Том Харди, вышла 4 октября этого года и собрала отличную кассу.

В расписании Sony пока что нет подробностей, но, вероятно, в июле 2020 Джаред Лето покажет, как он справляется с ролью еще одного антагониста Marvel Морбиуса. Актер уже вовсю готовится, изменяя свой имидж.

Впервые персонаж появился в серии комиксов "Удивительный Человек-паук" в 1971-м. Доктор Майкл Морбиус создавал лекарство от заболевания крови, но, как оно заведено, все пошло не по плану: Морбиус стал жаждать человеческой крови.

Следующий фильм про Питера Паркера - "Вдали от дома" - выходит 4 июля 2019.

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