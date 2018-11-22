Немецкие СМИ рассказали о "борщевичном бедствии" в России

Борщевик стал настоящим стихийным бедствием в России. Раньше он был распространен на Кавказе, а теперь он в большом количестве растет в средней полосе страны. Об этом сообщает издание из Германии Suddeutsche Zeitung.

По данным газеты, этот сорняк, высота которого может достигать несколько метров, "захватил" уже более миллиона гектаров земли. А там, где растет борщевик, другие растения практически не могут расти. В связи с этим в Московской области введены штрафы для тех, кто отказывается бороться с этим "стихийным бедствием".

Отмечается, что такой распространенности растения способствовали искусственные меры - в сталинские времена было решено его культивировать, чтобы использовать в качестве корма для скота. Но оказалось, что молоко у коров, которые его поели, становится горьким.

Suddeutsche Zeitung также сообщает, что борщевик растет не только в России, но и Европе. Александр I подарил это растение австрийскому министру иностранных дел.