Немецкий город ввел бесплатный проезд на транспорте

Администрация города Ашаффенбург, что на севере немецкой Баварии, в канун Рождества и Нового года решила организовать бесплатный проезд для своих обитателей на общественном транспорте. Правда, только раз в неделю - по субботам, и пока на два года.

Отцы города хотят привлечь как можно больше горожан к использованию местных автобусов и прочих видов транспорта. Именно так изложил порталу Spiegel online главную идею инициативы представитель руководства Ашаффенбурга Дитер Герлах. Чиновник добавил, что тем самым власти в какой-то мере в предпраздничные дни способствуют увеличению числа покупателей в магазинах, ведь многие в это время приобретают подарки для родных и близких. Также Герлах надеется, что вырастет поток посетителей в заведения общепита и учреждения культуры, что положительно отразится на городском бюджете.

Немаловажным в логике властей Ашаффенбурга является и желание снизить объем выхлопных газов от личных автомобилей. Тема экологии и чистого воздуха занимает многих глав европейских городов, страдающих от загазованности. Еще в феврале федеральные министры предлагали ввести бесплатный день на транспорте наиболее пораженным выхлопами городам и коммунам, однако натолкнулись на вполне понятное сопротивление - большинство администраций посетовали на дороговизну мероприятия. Тем не менее в этом году некоторые все-таки отважились на введение бесплатного проезда. Так, в Тюбингене пассажиры по субботам обслуживаются бесплатно. В Ростоке ничего не платят за проезд школьники. В Темплине, что в земле Бранденбург, некоторое время были бесплатные поездки, но теперь с горожан берут серьезно заниженный тариф на годовые проездные.

Вероятно, у 70-тысячного Ашаффенбурга достаточно солидный бюджет, чтобы погашать потери от бесплатного проезда. По предварительным подсчетам инициатива мэрии обойдется в 285 тысяч евро в год. Возможно, через два года (срок проведения этого эксперимента), появятся результаты и будут сделаны комплексные выводы из этого начинания.