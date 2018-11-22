Голикова: Непродуманная оптимизация нанесла вред здравоохранению и образованию

Непродуманная оптимизация, которая была проведена в значительном количестве регионов страны, нанесла ущерб и в здравоохранении, и в образовании, констатировала вице-премьер Татьяна Голикова на "Деловом завтраке" в "Российской газете".

"Традиционные возможности, которые предоставлялись нашим гражданам, пусть даже в усеченном объеме, к сожалению, с оптимизацией были во многих регионах утрачены. Сейчас возвращаемся назад", - сказала она.

И продолжила: в малонаселенных деревнях и поселках вновь возрождаются фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории, а где людей проживает совсем мало, планируется организовать выездные бригады.

Под это в текущем году и в последующие годы регионам предусмотрено выделение средств, чтобы все это было сделано. Причем с учетом схем территориального размещения, чтобы доступность была обеспечена и с точки зрения дорожной инфраструктуры, уточнила вице-премьер.

"Я не говорю, что все это будет решено сиюминутно. Но с 2019 года на это нацелены национальные проекты. Мы как раз сейчас пытаемся связать их с учетом развития инфраструктуры: что надо делать в первую очередь, что во вторую и так далее", - продолжила она.

Подробнее читайте в интервью вице-премьера Татьяны Голиковой в завтрашнем номере "Российской газеты".