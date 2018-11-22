New York Times: Жителей Калифорнии не оповестили о начале пожара

В Калифорнии нежелание местных властей провоцировать панику привело к тому, что подавляющее большинство жителей округа Бьютт не были вовремя оповещены о начале лесного пожара «Кэмп», ставшего впоследствии самым крупным по числу жертв в истории этого штата.

Такую информацию в среду опубликовала газета The New York Times после общения с эвакуированными жителями города Парадайс, практически уничтоженного огнем. Выяснилось, что ночью восьмого ноября, когда начался пожар, большинство местных жителей узнали о грозящей им опасности от соседей, которые стучали в двери, и от друзей с родственниками, дозвонившихся до них по телефону.

Решение об оповещении населения принимал офис шерифа Бьютта Кори Хонеа. Он счел целесообразным воспользоваться устаревшей системой под названием "Красный код". Она предусматривает предупреждение людей об угрозе с помощью звонка на номер телефона. Однако проблема этой системы в том, что на нее необходимо подписываться каждому конкретному человеку, а в Парадайсе это сделали единицы, пишет ТАСС.

Шериф мог воспользоваться более универсальной федеральной системой оповещения, позволяющей предупредить одновременно всех владельцев сотовых телефонов в зоне потенциального бедствия. Однако такой вариант был отвергнут из-за нежелания поднимать панику и провоцировать транспортный коллапс на главной автодороге из города, пояснила газета, ссылаясь на самого шерифа.

Между тем, по последним данным, жертвами природных пожаров в Калифорнии стали 84 человека, из них 81 погибший в округе Бьютт. Количество пропавших без вести – почти 700 человек. Огонь уничтожил более 18 тысяч строений, включая свыше 13,5 тысяч домов местных жителей. Площадь бушующего пожара "Кэмп" превысила полмиллиона квадратных километров. Он локализован уже на 80%.