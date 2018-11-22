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Рубрика: В мире

New York Times: Жителей Калифорнии не оповестили о начале пожара

В Калифорнии нежелание местных властей провоцировать панику привело к тому, что подавляющее большинство жителей округа Бьютт не были вовремя оповещены о начале лесного пожара «Кэмп», ставшего впоследствии самым крупным по числу жертв в истории этого штата.

Такую информацию в среду опубликовала газета The New York Times после общения с эвакуированными жителями  города Парадайс, практически уничтоженного огнем. Выяснилось, что ночью восьмого ноября, когда начался пожар, большинство местных жителей узнали о грозящей им опасности от соседей, которые стучали в двери, и от друзей с родственниками, дозвонившихся до них по телефону.

Фото: AP Photo/Eric Risberg
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Решение об оповещении населения принимал офис шерифа Бьютта Кори Хонеа. Он счел целесообразным воспользоваться устаревшей системой под названием "Красный код". Она предусматривает предупреждение людей об угрозе с помощью звонка на номер телефона. Однако проблема этой системы в том, что на нее необходимо подписываться каждому конкретному человеку, а в Парадайсе это сделали единицы, пишет ТАСС.

Шериф мог воспользоваться более универсальной федеральной системой оповещения, позволяющей предупредить одновременно всех владельцев сотовых телефонов в зоне потенциального бедствия. Однако такой вариант был отвергнут из-за нежелания поднимать панику и провоцировать транспортный коллапс на главной автодороге из города, пояснила газета, ссылаясь на самого шерифа.

Между тем, по последним данным, жертвами природных пожаров в Калифорнии стали 84 человека, из них 81 погибший в округе Бьютт. Количество пропавших без вести – почти 700 человек. Огонь уничтожил более 18 тысяч строений, включая свыше 13,5 тысяч домов местных жителей. Площадь бушующего пожара "Кэмп" превысила полмиллиона квадратных километров. Он локализован уже на 80%.

В мире США РГ-Фото Лесные пожары в США
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