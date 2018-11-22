Новый график движения поездов в СНГ и ЕС начнет действовать с 9 декабря

На железнодорожных магистралях стран Содружества и Евросоюза в ночь с 9 декабря в Беларуси будет установлен новый график движения поездов. Об изменениях в расписании пассажирских потоков сообщил 22 ноября на брифинге начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов, который принимает участие в пятом слете машинистов БЖД в Могилеве, передает БЕЛТА .

"При формировании графика мы уделили внимание сохранению существующих актуальных для пассажиров направлений в сообщении со странами СНГ и Балтии и расширению маршрутной сети как в международном сообщении, так и внутри республики", - пояснил стратегию транспортного руководства Морозов.

В международном сообщении, в частности, появилось новое направление Минск-Казань (поезд №328/327) периодичностью один раз в неделю из Минска по средам, из российской Казани по пятницам по расписанию поезда №318/317 Барановичи-Караганды. "Также прорабатывается совместно с украинскими коллегами движение в направлении Львова-Ужгорода. А внутри страны мы прежде всего уделим внимание сокращению времени движения поездов", - уточнил Морозов.

Кроме того, по его словам, на период проведения летних Европейских игр-2019 предстоит увеличить частоту обращения поездов городских линий и "обеспечить бесперебойную связь с соседними государствами". Будет отработана и технология доставки пассажиров железнодорожным транспортом на чемпионат мира по хоккею, который пройдет в 2021 году.

Предусмотрено, сообщил начальник БЖД, и увеличение частоты обращения поездов городских линий "на участке Минск Пассажирский-Беларусь до 32 пар при следовании из Минска и до 38 пар при следовании в Минск для доставки болельщиков на спортивные объекты, находящиеся вблизи остановочного пункта Масюковщина".

Кроме того, добавил он, Белорусская железная дорога до 2025 года планирует приобрести 30 новых электропоездов.

