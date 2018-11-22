Объявлены победители конкурса "СМИротворец"

В Москве наградили победителей Х Всероссийского конкурса "СМИротворец" - на лучшее освещение межнациональных и этноконфессиональных отношений - проводимого Федеральным агентством по делам национальностей.

Первое место в номинации печатных СМИ получила Вера Черенева ("Российская газета" Северо-Запад).

Также в 2018 году номинантам было предложено участие в любой из семи номинаций: "Телевидение", "Радио", "Пресса", "Интернет", "Детские и молодежные СМИ","Родные языки".

На конкурс поступило 10 396 журналистских материалов не только из федеральных СМИ - телеканала "Культура", агентства ТАСС, "Российской газеты" и "Новой газеты", - но и из региональных медиа. А для студентов факультета журналистики организаторы придумали специальную номинацию "Поколение мультимедиа".

В этом году на конкурс поступило много интересных радиопередач и даже телешоу. Последнее, кстати, не имеет никакого отношения к вечерним телескандалам. Так, в Дагестане, легко доказали, что шоу - это не только подсматривание через телеэкран за чьей-то жизнью. В реалити-шоу "Возвращение" приняли участие 10 девушек из Махачкалы. Нет, их не заставляли строить прилюдные отношения с противоположным полом. Горожанок отправили в горные селения и научили тому, что умели делать их бабушки. Это шоу смотрел весь Дагестан. Неудивительно, что авторы стали победителями конкурса.

- "СМИротворцу" - десять лет - это серьезный срок для творческого проекта, - считает Маргарита Лянге, президент Гильдии межэтнической журналистики. - Мы уже изменились и будем меняться. Неизменной остается главная идея, собравшая нас вместе, - идея межнационального мира и согласия. Очень мощная и позитивная.