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22.11.2018 06:00
Рубрика: Экономика

Определена вероятность катастрофического сценария для рубля

Текст: Георгий Панин
Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade, специально для "Российской газеты":
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

- В четвертый четверг ноября в США отмечают праздник - День благодарения, в связи с чем американские торговые площадки будут закрыты. Как правило, накануне этого дня жизнь на рынках замирает, игроки уменьшают активность, не желая портить себе настроения накануне этого популярного в Штатах праздника.

Фото: depositphotos.com
Названы основные сценарии для рубля в конце года

Именно поэтому для российских игроков определяющей станет статистика по нефти. Отталкиваясь от этого, биржевики и будут формировать или сохранять свои позиции с прицелом на конец этой недели и начало следующей.

Если опираться на те данные, что мы имеем к настоящему моменту, то стоит отметить, что цифры, озвученные в отчете API, служат хорошей подоплекой зарождающегося отскока нефтяных цен наверх после 6-процентного обвала накануне. Тем не менее, я очень рассчитываю, что поддержка в зоне 61,5-62 доллара за баррель по нефти марки Brent устоит. Во-первых, цены реализовали свой потенциал снижения после того, как пробили растущий тренд с июня 2017 года. Во-вторых, сейчас котировки достигли важного уровня поддержки более долгосрочного тренда на повышение от января 2016 года.

В будущем, если трехлетний растущий тренд в нефти устоит, то никаких апокалиптических сценариев для российской валюты не случится. Наоборот, до конца года при условии восстановления рынка нефти возможно дальнейшее снижение валютных курсов до уровней 62,5-63 рублей по доллару и 71-72 рублей по евро.

Сценарий, при котором наша валюта попадет в немилость может реализоваться только при условии ухода нефти ниже уровня 60 долларов за баррель. Например, при повторении падения 2014 года и уход цен в район 40-42 доллара за баррель. Но на горизонте конца года такой вариант мне видится маловероятным, так как 6 декабря состоится заседание министров стран-членов ОПЕК, на котором участники могут принять решение во-первых продлить сделку на 2019 год, а, во-вторых, вернутся к варианту сокращения добычи (пусть и в менее урезанном варианте), чтобы сохранить баланс на сырьевом рынке.

Именно по этой причине варианты с резкими изменениями валютных курсов до конца года мне кажутся неправдоподобными. Также на заседании 14 декабря Банк России, скорее всего, озвучит свое решение по интервенциям на 2019 год. Не исключено продление моратория, что несомненно станет сильным фактором поддержки рубля.

Курс биткоина опустился ниже пяти тысяч долларов

Что касается ближайшей недели, то, полагаю, для курсов доллара и евро текущие технические картины не претерпят существенного изменения. И ослабление иностранных валют будет продолжено. К тому же в отсутствие западных коллег (в пятницу в Штатах будет сокращенный день, а завтра и вовсе выходной), по статистике рубль чувствует себя хорошо. К тому же стоит отметить, что со вчерашнего дня стартовавший налоговый период будет оказывать ему дополнительную поддержку. И посмотрим какими будут итоги размещения ОФЗ Минфином РФ в эту среду.

Добавьте сюда информацию о том, что, по мнению президента Американской торговой палаты в России, законы о новых санкциях в отношении нашей страны могут быть приняты не раньше марта или апреля следующего года. Тогда и после получается, что рублю еще расти и расти.

Однако важными зонами для доллара и евро выступают уровни 64,85-65 рублей и 74-74,5 рубля соответственно. И я пока не тороплюсь делать ставку на их пробой. Для этого должны появиться действительно серьезные основания и какой-то инфоповод. Сама идея отсрочки санкций уже была отыграна на прошлой неделе. И повторная информация, на мой взгляд, вряд ли вызовет ажиотаж у трейдеров.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
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