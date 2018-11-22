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22.11.2018 14:16
Рубрика: Спорт

Определился состав участников женского Евробаскета-2019

Текст: Виктория Сорокина
Сборная России вышла в финальную стадию Евробаскета-2019, заняв первое место в отборочной группе. Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Сборная России вышла в финальную стадию Евробаскета-2019, заняв первое место в отборочной группе. Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Сборная России вышла в финальную стадию Евробаскета-2019, заняв первое место в отборочной группе. Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Стали известны все сборные, прошедшие в финальный раунд женского чемпионата Европы по баскетболу 2019 года. Заключительные игры квалификационного этапа состоялись 21 ноября.

Фото: РИА Новости
Российские баскетболистки вышли на Евро-2019 лидерами своей группы

Отборочные соревнования проводились в трех окнах, в ноябре 2017 года, в феврале 2018 года и в ноябре 2018 года. В играх участвовали 32 команды. В финальный раунд прошли победители восьми групп, а также шесть лучших сборных, занявших вторые места. К ним присоединяются Латвия и Сербия, как хозяева 37 чемпионата Европы, организованного Международной федерацией баскетбола.

Как победители групп, на турнир квалифицировались Россия, Чехия, Франция, Великобритания, Италия, Черногория, Испания и Турция. Среди сборных, занявших второе место, путевку в финальный раунд получили Белоруссия, Бельгия, Венгрия, Словения, Швеция и Украина. Босния и Герцеговина и Греция, также ставшие вторыми в своих группах, не прошли квалификацию, уступив другим командам в разнице заброшенных и пропущенных мячей.

Официальная жеребьевка состоится 12 декабря в Белграде, где команды будут распределены на четыре группы. Сам чемпионат Европы будет проходить с 27 июня по 7 июля 2019 года на территории Латвии и Сербии.

Спорт Баскетбол
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