Определился состав участников женского Евробаскета-2019

Стали известны все сборные, прошедшие в финальный раунд женского чемпионата Европы по баскетболу 2019 года. Заключительные игры квалификационного этапа состоялись 21 ноября.

Отборочные соревнования проводились в трех окнах, в ноябре 2017 года, в феврале 2018 года и в ноябре 2018 года. В играх участвовали 32 команды. В финальный раунд прошли победители восьми групп, а также шесть лучших сборных, занявших вторые места. К ним присоединяются Латвия и Сербия, как хозяева 37 чемпионата Европы, организованного Международной федерацией баскетбола.

Как победители групп, на турнир квалифицировались Россия, Чехия, Франция, Великобритания, Италия, Черногория, Испания и Турция. Среди сборных, занявших второе место, путевку в финальный раунд получили Белоруссия, Бельгия, Венгрия, Словения, Швеция и Украина. Босния и Герцеговина и Греция, также ставшие вторыми в своих группах, не прошли квалификацию, уступив другим командам в разнице заброшенных и пропущенных мячей.

Официальная жеребьевка состоится 12 декабря в Белграде, где команды будут распределены на четыре группы. Сам чемпионат Европы будет проходить с 27 июня по 7 июля 2019 года на территории Латвии и Сербии.