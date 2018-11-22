По фильму "Мэнди" с Николасом Кейджем сделают игру

Ярость 8-битного топора: "Мэнди" получит пиксельное продолжение.

Бурлящая неоновым фольклором и мифологией 60-х хэви-металическая антисектантская сказка греческого визионера Паноса Косматоса не только высушила болото, в котором почти увязла актерская карьера Николаса Кейджа, но и послужила вдохновением для создания 8-битной игры, над которой сейчас активно трудится геймдизайнер Эйбел Алвес.

В своем Twitter-аккаунте он уже поделился первыми изображениями.

Заставкой:

Игровым процессом:

Изображением Чеддера Гоблина:

Действие картины разворачивается в 1983 году и повествует о жизни дровосека Реда Миллера и его тихой супруги Мэнди, обожающей научно-фантастические книги. Пара живет уединенно, неподалеку от леса, однако вскоре рядом с ними заселяется некий религиозный культ в сопровождении рыцарей на мотоциклах.

Однажды Мэнди решает выйти на прогулку в лес, где ее ловят культисты, лидеру которых она приглянулась, и сжигают в качестве священной жертвы.

Убитый горем дровосек решает мстить, однако это решение влечет за собой весьма странные последствия.

Напомним, что, несмотря на коммерческий провал картины (один из продюсеров Элайджа Вуд подчеркнул, что никто не верил в успех проекта, поэтому вложения в маркетинг были минимальны), "Мэнди" обрела культовый статус.

Интересный факт: при выборе антагониста режиссер Панос Косматос продемонстрировал своеобразное чувство юмора, т.к. на роль Иеремии он пригласил Лайнаса Роуча (сына Уильяма Роуча, вошедшего в книгу рекордов Гиннесса как актер, игравший одного персонажа самое длительное время), который вместе с женой возглавляет одну из ячеек настоящей секты под названием EnlightenNext, чьи постулаты трепанируют идеи восточной мистики и буддизма.

Дата выхода игры пока не определена.

Нашу восторженную рецензию на фильм "Мэнди" можно прочитать здесь.