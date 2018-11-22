Почему Apple возобновила производство iPhone X

Компания Apple возобновила производство iPhone X из-за низкого спроса на модели, вышедшие в 2018 году. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, спрос на iPhone XS и iPhone XS Max оказался ниже ожидаемого, даже в тех странах, где обычно новинки Apple становились дефицитными. Например, в Японии американской компании даже пришлось субсидировать продажи новых моделей через местных операторов, чтобы привлечь покупателей низкой ценой.

Вышедший следом за флагманскими моделями iPhone XR также не заинтересовал японцев. В Стране восходящего солнца эта версия стоит в среднем 750$ с контрактом.

Между тем спрос на прошлогоднюю модель iPhone X выросла. Это и подтолкнуло Apple к возобновлению производства. Стоит отметить, что купертиновцы не раз прибегали к такой практике - производство моделей возобновлялось в тех регионах, где отмечался спрос.

По другой версии, согласно контракту с Samsung Electronics, поставщиком OLED-дисплеев для iPhone, Apple обязана закупить определенное число экранов.

Повторный запуск производства iPhpne X также поможет Apple покрыть финансовые риски от непопулярных моделей, поскольку сборка старой модели существенно дешевле.