Поэт Николай Добронравов празднует 90-летие

Поэту Николаю Добронравову исполнилось 90 лет. С юбилеем его поздравил президент РФ Владимир Путин. Он пожелал лауреату Государственной премии СССР, обладателю орденов "За заслуги перед Отечеством" II и III степени, и автору стихов к таким замечательным песням как "Мелодия", "И вновь продолжается бой", "Не расстанусь с комсомолом (буду вечно молодым)", "Беловежская пуща", да и многих других - здоровья, вдохновения и бодрости духа.

"Вы нашли свое призвание в творчестве, снискали поистине всенародную любовь как автор замечательных, проникновенных стихотворений и песен, рассказывающих о любви и дружбе, вере и надежде, о мужестве и человеческом достоинстве, о славных, героических страницах истории нашей страны", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Николай Николаевич получил поздравления и от мэра Москвы Сергея Собянина, отметившего в стихах поэта необыкновенный лиризм и любовь к Родине. И то, что его творчество "занимает особое место в отечественной поэзии и музыкальной культуре, в сердцах миллионов читателей и слушателей".

У этого поэта особенная судьба. Он ездил на комсомольские стройки Сибири, где тоже находил вдохновение. И посвящал стихи, которые прекрасно перекладывала на свою музыку композитор Александра Пахмутова, людям труда. Романтизировал и справедливо героизировал рабочие профессии (среди таких песен, например, "Геологи", "Орлята учатся летать", "Главное ребята, сердцем не стареть" и "ЛЭП-500"). Посвящал песни космонавтам, в частности Юрию Гагарину - "Знаете, каким он парнем был". Но всегда был и тонким лириком. Стоит вспомнить хотя бы его "Мелодию", "Маленького принца" и "Нам не жить друг без друга"…

Музыку на стихи Николая Добронравова писали композиторы Микаэл Таривердиев, Арно Бабаджанян, Евгений Мартынов. А еще поэт стал автором сценария фильма "О, спорт - ты мир", сочинил все поэтические строчки для прозвучавших в нем песен. Вместе с Александрой Пахмутовой они написали и прощальную песню Олимпиады-80 "До свиданья Москва, до свиданья", которую исполнил Лев Лещенко.

А еще Пахмутова и Добронравов стали примером счастливой семейной жизни. В этом году их браку исполнилось уже 62 года. "РГ" присоединяется к наилучшим пожеланиям юбиляру!