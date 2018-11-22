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22.11.2018 19:07
Рубрика: Культура

Премьеру драмы "Медное солнце" приурочили к юбилею Владимира Машкова

Текст: Сусанна Альперина
Премьера сериала "Медное солнце", НТВ, 26 ноября, 21.00

Премьеру многосерийной военной драмы "Медное солнце" телезрители ждали давно, но канал решил ее приурочить к юбилею Владимира Машкова. Народному артисту РФ 27 ноября исполняется 55 лет, а в новом сериале НТВ он сыграл главную роль - дирижера военного оркестра Михаила Карякина.

Сюжет истории разворачивается в 1991 году в удаленном кишлаке среднеазиатской республики. Полковой оркестр возвращается после несостоявшегося музыкального конкурса и обнаруживает, что бараки пусты. Их полк получил известие о волнениях, прокатывающихся по Советскому Союзу, со срочным приказом о передислокации и ушел. Для раскачки ситуации в регионе неподалеку от кишлака поселился отряд боевиков.

Фото: www.rusreport.com
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Теперь перед музыкантами, половина из которых совсем еще мальчишки, встает нелегкий выбор: догнать своих или остаться для защиты мира в поселке. Они выбирают второе и меняют музыкальные инструменты - на оружие.

Проект "Медное солнце" - про любовь и про музыку, которые побеждают там, где автоматы и танки бессильны. Это "история о человечности, силе духа и умении устоять против поднимаемой волны ненависти и гнева" - так говорится в аннотации к фильму. Съемки проходили в Узбекистане, в древнем городе Хива, находящемся под защитой ЮНЕСКО. На экране город предстанет безымянной среднеазиатской республикой. Город не перегружен атрибутами современной жизни: в нем нет ТВ-антенн, тарелок, пластиковых окон, которые мешают в кадре, зато есть постройки, сохранившие исторический колорит Средней Азии.

Режиссер-постановщик фильма Карен Оганесян. Авторы сценария - Илья Тилькин, Дмитрий Ланчихин. Продюсеры - Рубен Дишдишян, Алексей Земский, Тимур Вайнштейн.

В фильме, кроме Владимира Машкова, также снимались Ольга Медынич, Алексей Шевченков, Сабина Ахмедова и другие артисты.

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Американская биографическая драма, основанная на романе Кеннета Славенски о биографии Джерома Сэлинджера "Идя через рожь". Во многих биографиях Джерома Сэлинджера упоминается, что еще в 50-х годах писатель запретил экранизировать свое произведение. Уговорить Сэлинджера даже не смогли Стивен Спилберг и Джек Николсон. Поэтому зрителю остается только этот фильм "За пропастью во ржи", в котором Джером Сэлинджер готовится к созданию литературного произведения, позднее ставшего культовым и покорившим миллионы читателей по всему миру - романа "Над пропастью во ржи". Сложность в том, что автор никак не может определиться с характером главного героя Холдена Колфилда. Это выводит писателя из себя, но постепенно персонаж приобретает черты литератора...

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